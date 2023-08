Diputados presentarán ley de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos

Diputados presentarán un proyecto de ley de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, ante los casos de ataques de perros que últimamente fueron constantes en el país, según refirieron.

“Quisimos hacer alguna seguridad para la gente que tiene perros también peligrosos, revisando por internet encontramos que hay leyes muy interesantes y la de España se llama PPP, perro potencialmente peligroso. Prácticamente, hicimos una copia y me gustaría agregarle algo un poco más duro y que los que quieran tener ese tipo de perros, que sean responsables en la situación en que el animal llegue al extremo de matar a las personas”, dijo en conversación con medios de comunicación.

En el proyecto, plantean que el dueño pague penalmente ante cualquier ataque, no solamente económicamente, y que la gente que quiera tener un perro potencialmente peligroso, que tenga en cuenta los cuidados, que se inscriba en un registro y que tenga un entrenamiento tanto el dueño y como el perro.

Diputado fue mordido por un perro

Yami Esgaib contó que una vez fue atacado por un perro, y que pese a no haber sufrido lesiones, le rompió la ropa que llevaba puesta.

“Yo me paseé una vez en Ñu Guasu y me mordió un perro, el perrito parecía bueno, se me acercó y me rompió mi short, y ahí no tenía ni siquiera cuerda”, refirió.

Dijo que en el proyecto de ley se establece que los perros potencialmente peligrosos no pueden salir a la calle sin bozal y no pueden tener menos de medio metro de distancia de la correa del dueño.

Multas y condiciones

Agregó que también se establece una multa grave para los dueños de perros potencialmente peligrosos que no se inscriban al registro, así como también quien se inscribe, tiene que cumplir con lo que se le dice, como licencia y seguro para terceros.

“No puede ser que vos tengas un perro peligroso y tranquilamente salgas a la calle y pueda asesinar a una criatura. Vamos a pulir, esto no está definido, incluso me dicen para hacer una audiencia pública. Hay gente que trabaja en esto que puede aportarnos también”, afirmó.

Contó que hay como diez u once razas, que incluyen a los pitbulls, perros policías, y otros que definirán en los próximos días mediante un listado de razas bastante peligrosas.

Perros pequeños no ingresarían

Explicó que perros de razas pequeñas no serían incluidos, debido a que no son potencialmente peligrosos.

“Yo no le pondría seguro ni peligrosidad al pequeño perro que son prácticamente peluche, si bien es cierto te pueden dañar, pero difícilmente tenga la fuerza, la potencia de la mandíbula y el peso para matar una persona”, aseguró.

Sin embargo, consideró que hay animales bastante peligrosos y que un animal es animal, por lo que puede tener una reacción, lesionando muchas veces hasta a sus dueños, pero aclaró que no buscan que se les mate a los animales, pero el que quiera tener, que se cuide y que cuide a su perro atentamente para no dañar a terceros.