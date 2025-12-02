Caacupé 2025: peregrinación puede ser mortal para las mascotas

El próximo lunes se celebra el Día de la Virgen de los Milagros de Caacupé y cada vez son más los peregrinos que se acercan a la Basílica, como cada año. En ese contexto, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal emitió un comunicado dirigido a los amantes de las mascotas.

“Las largas caminatas, el asfalto caliente, la sobrecarga física y el estrés de la festividad son un peligro inminente para perros y gatos. La fe no debe poner en riesgo la vida de tu compañero peludo”, advierte el comunicado de la dirección.

Los veterinarios de la institución destacan que los principales riesgos incluyen:

Quemaduras graves en las almohadillas debido a las altas temperaturas del asfalto.

Deshidratación extrema y agotamiento que pueden derivar en un golpe de calor fatal.

La recomendación de la institución es que, si el ciudadano se dispone a realizar la peregrinación a Caacupé, el acto de amor más grande y responsable será dejar a las mascotas en casa, asegurando que tengan:

Agua fresca y abundante garantizada. Un lugar con sombra y ventilación. Su ración de alimento garantizado.

Fiscalización de animales de tiro en la Basílica

Paralelamente, Defensa Animal anunció un dispositivo especial de monitoreo y fiscalización enfocado en los animales de tiro (bueyes, burros y equinos) que son utilizados para llegar a la Basílica.

El operativo busca verificar el estado físico de estos animales y el estricto cumplimiento de la Ley N.º 7513/25 de Bienestar Animal.

“Cualquier situación que constituya maltrato o riesgo será atendida con el rigor que establece la normativa vigente. ¡Tu denuncia es vital!“, exhorta la institución.