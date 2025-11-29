Operativo Caacupé 2025: las recomendaciones de Salud para una peregrinación segura

Como cada año, el Ministerio de Salud activó la “Cobertura Sanitaria Amarilla” para los días previos a la mayor festividad religiosa del país en la ciudad de Caacupé. El objetivo es la asistencia integral a los peregrinos y rápida respuesta ante situaciones adversas antes, durante y después del 8 de diciembre.

El Plan de Respuesta Sanitaria garantiza la asistencia de salud en rutas y accesos principales a Caacupé mediante puestos fijos y provisorios. Además, se destaca la cobertura de ambulancias en ubicaciones estratégicas, control de calidad del agua y servicios sanitarios.

Lea más: “La educación es un bien común olvidado”: duro llamado de monseñor Jubinville en Caacupé

La cobertura sanitaria para el Operativo Caacupé 2025 irá del 28 de noviembre al 15 de diciembre, con un refuerzo en los servicios en los días de mayor afluencia, del 5 al 8 de diciembre.

El plan de Salud se divide en tres fases y esta es la segunda etapa. En este contexto, Salud recuerda todas las recomendaciones a tener en cuenta para una peregrinación segura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quiénes deben evitar la peregrinación

El Ministerio señala que existen grupos que no deben realizar la caminata por el riesgo que supone para su salud. Entre ellos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Personas que hayan sufrido un infarto en los últimos seis meses.

Personas con sobrepeso u obesidad.

Pacientes con insuficiencia cardíaca, incluyendo síntomas como falta de aire en reposo, hinchazón de pies y piernas o palpitaciones.

Personas con hipertensión arterial no controlada o de difícil manejo.

Personas con problemas dermatológicos como albinismo, vitiligo o lesiones cutáneas potencialmente precursoras de cáncer de piel.

Personas con trastornos severos de la vista o la audición.

Lea más: Video: “Caacupé Seguro 2025”, policía presenta sistema para localizar servicios

Antes de salir a caminar

La cartera sanitaria insta a realizar un chequeo médico previo a la peregrinación, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas.

También recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada, llevando agua potable suficiente para prevenir la deshidratación durante el camino.

Las autoridades advierten además que las mujeres embarazadas, sobre todo en el último trimestre, así como niños y niñas pequeños, no deben exponerse a caminatas prolongadas debido al alto esfuerzo físico que implica la peregrinación.

Lea más: “Solo los corruptos poseen en sus casas sobres de dinero”

Recomendaciones durante la caminata

Para reducir riesgos y garantizar un trayecto más seguro, Salud Pública recomienda:

Vestimenta adecuada: usar ropa liviana y cómoda, como camisetas de algodón, shorts o buzos. Se pide evitar camisillas, musculosas o caminar con el torso desnudo.

Calzado deportivo cómodo que disminuya el impacto y prevenga lesiones.

Llevar accesorios de protección solar, como viseras, sombreros y lentes, para protegerse de la exposición prolongada al sol.

Con estas medidas, el Ministerio de Salud busca promover una peregrinación más segura y consciente para los miles de fieles que cada año se dirigen a Caacupé.