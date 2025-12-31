Cómo proteger las almohadillas y la nariz de tu mascota del verano extremo

Las olas de calor son cada vez más duraderas e intensas, y eso se nota en la consulta veterinaria. Aumentan los casos de animales con quemaduras en las patas tras paseos aparentemente “normales” y con narices agrietadas por la deshidratación y la exposición solar prolongada.

Las almohadillas, aunque parecen resistentes, son tejido vivo, con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. La llamada “trufa” (la parte externa y húmeda de la nariz) también es sensible y, en algunas razas, muy expuesta al sol.

Lea más: Prevención de golpes de calor: cómo proteger a tu perro en la playa y reconocer la emergencia

Asfalto y arena: el peligro que no se ve

En días de calor extremo, suelos urbanos y de playa pueden alcanzar temperaturas peligrosas incluso cuando el aire no parece tan sofocante.

El asfalto puede superar los 50–60 ºC con facilidad cuando la temperatura ambiente ronda los 30–35 ºC.

La arena seca de la playa puede quemar en pocos segundos si el sol lleva horas incidiendo sobre ella.

Baldosas, suelos de terraza o pasto artificial también se recalientan con rapidez.

Una regla sencilla para el día a día es el conocido “test del dorso de la mano”: si no podés mantener el dorso de tu mano apoyado en el suelo durante al menos 5–7 segundos sin dolor, ese pavimento no es seguro para las patas de tu mascota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señales de alerta: cómo saber si hay daño

Las quemaduras en almohadillas no siempre se detectan de inmediato.

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Cojera repentina o resistencia a caminar.

Lamerse insistentemente las patas.

Almohadillas enrojecidas, con zonas blanquecinas o grisáceas.

Grietas, ampollas o incluso desprendimiento de la capa superficial.

En la nariz, el calor y la deshidratación pueden provocar:

Sequedad persistente, con pérdida del brillo habitual.

Grietas visibles, costras o pequeñas heridas.

Enrojecimiento, especialmente en animales de piel clara o con poca pigmentación.

Estos signos pueden acompañarse de otros síntomas de golpe de calor, como jadeo intenso, salivación excesiva, apatía o vómitos, que requieren atención veterinaria inmediata.

Lea más: Uñas largas: por qué afectan la postura y el comportamiento de tu perro

La mejor protección: cambiar horarios y superficies

La primera línea de defensa no está en productos, sino en hábitos. Veterinarios y educadores caninos coinciden en algunas recomendaciones básicas:

Pasear a primera hora de la mañana y a última de la tarde-noche. Evitar las horas centrales (de 12:00 a 18:00, o más, según la ola de calor).

Priorizar la sombra y la tierra. Siempre que sea posible, elegir parques con árboles, caminos de tierra o hierba natural en lugar de asfalto o baldosas.

Acortar los paseos en días extremos. En jornadas de calor muy intenso, mejor salidas breves para cubrir necesidades básicas y más actividad mental en casa.

Revisar las patas al volver. Un vistazo rápido a almohadillas y espacios entre dedos ayuda a detectar irritaciones o pequeñas heridas antes de que empeoren.

En hogares con terrazas o patios muy expuestos, conviene comprobar también la temperatura de baldosas y suelos artificiales antes de permitir que el animal permanezca allí largos periodos.

¿Botines y bálsamos? Lo que sí y lo que no

El mercado ofrece desde botines hasta bálsamos específicos para almohadillas. Su utilidad depende de cómo y cuándo se usen.

Botines protectores:

Bálsamos o ceras para almohadillas:

Los expertos insisten en que ningún producto compensa la exposición prolongada a suelos abrasadores. Son un complemento, no una solución mágica.

La nariz: hidratación y protección solar con criterio

La trufa suele mantenerse húmeda de manera natural, pero el calor y el aire seco pueden favorecer la sequedad. Algunas claves:

Hidratación general: un perro o gato bien hidratado suele tener una trufa más sana. Agua fresca siempre disponible, cambios más frecuentes del cuenco y, en perros, posibilidad de beber en los paseos.

Ambiente: en viviendas muy secas por aire acondicionado, puede ayudar limitar corrientes directas sobre el animal o usar humidificadores con prudencia.

Bálsamos específicos para nariz: en casos de sequedad marcada o grietas, algunos productos veterinarios pueden ayudar a restaurar la barrera cutánea.

En cuanto a la protección solar, hay zonas especialmente sensibles: narices claras, puntas de orejas y vientre o ingles con poco pelo. En perros de pelo blanco o corto y en algunas razas braquicéfalas, el riesgo es mayor.

Los veterinarios recomiendan:

Usar solo protectores solares formulados para mascotas , sin perfumes y sin óxido de zinc ni sustancias peligrosas si se ingieren.

Aplicarlos en pequeñas cantidades en zonas de piel expuesta y reaplicar según indicación profesional, sobre todo si el animal se moja o se lame.

Evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, incluso con protector.

Aplicar cremas humanas —especialmente las que contienen zinc u otros compuestos tóxicos al ser ingeridos— puede ser peligroso si el animal se lame.

Qué hacer si ya hay quemadura o grietas

Ante signos de quemadura en almohadillas o lesiones en la nariz, los especialistas recomiendan actuar con rapidez y prudencia:

Retirar al animal de la superficie caliente y llevarlo a un lugar fresco y a la sombra. Enfriar con agua fresca (no helada) las patas durante varios minutos, sin frotar. No reventar ampollas ni aplicar remedios caseros como pasta de dientes, alcohol, cremas humanas o hielo directo. Consultar con un veterinario lo antes posible. Dependiendo del grado de la quemadura, puede ser necesaria limpieza profesional, pomadas específicas, vendajes y analgésicos.

En la nariz, las grietas profundas o las heridas que sangran, duelen o no mejoran con cuidados básicos requieren también una revisión profesional. En algunos casos pueden ser signo de problemas dermatológicos más amplios.

Lea más: Cómo mantener la higiene de tu mascota: baños, limpieza de orejas y corte de uñas

Los más vulnerables y el papel del tutor

Cachorros, animales mayores, razas braquicéfalas (de hocico chato), perros con sobrepeso y mascotas con problemas cardíacos o respiratorios tienen menos capacidad para regular su temperatura y toleran peor el calor. En ellos, las medidas de prevención deben ser aún más estrictas.

Más allá de consejos y productos, la clave está en la planificación:

Anticipar las olas de calor ajustando rutinas de paseo.

Observar de cerca el comportamiento del animal y sus patas después de cada salida.

Priorizar la seguridad frente a la idea de “cansar” al perro a toda costa.

Proteger almohadillas y nariz no es solo una cuestión de bienestar inmediato: también reduce el riesgo de infecciones, dolor crónico y fobias asociadas a la calle o al paseo.