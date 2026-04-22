Mascotas
22 de abril de 2026 - 10:31

Gimnasio en casa: 3 ejercicios de bajo impacto para fortalecer las patas de tu perro

Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.
Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.Shutterstock

Fortalecer las patas de un perro no exige saltos ni largas sesiones: en un living, pasillo o patio chico se puede trabajar estabilidad y músculo con bajo impacto. Te explicamos tres ejercicios simples que ayudan a prevenir lesiones y a moverse mejor, sin forzar.

Por ABC Color

El objetivo no es “cansarlo”, sino mejorar fuerza y control de las patas de tu perro. Elegí un suelo antideslizante (alfombra tipo para yoga o las de goma para niños; evitá cerámicos resbalosos), empezá con 3 a 5 minutos de caminata suave y frená si hay cojera, jadeo excesivo, rigidez o rechazo.

En cachorros (placas de crecimiento), perros seniors, con sobrepeso o con dolor articular, conviene consultar al veterinario o a un fisioterapeuta veterinario para ajustar cargas.

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1) Sentarse y pararse con calma

Es el equivalente canino de una “sentadilla” controlada: fortalece muslos y glúteos sin impacto y mejora la estabilidad de caderas y rodillas.

Perro mestizo.
Perro sentado.

Pedile que se siente y luego que se ponga de pie de forma lenta, premiando cuando lo haga sin “tirarse” al suelo ni impulsarse con las patas delanteras. Si tu perro se sienta de costado o abre mucho las patas, bajá la dificultad (menos repeticiones, más pausa) y revisá el piso: muchas “malas posturas” son, en realidad, miedo a resbalar.

Para orientarte: en perros sanos, 2 series de 5 a 8 repeticiones, 3 o 4 veces por semana, suele ser un punto de partida prudente.

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2) Cambio de peso y “quieto” breve: fortalecer la propiocepción

La propiocepción es la capacidad de saber dónde están las patas sin mirar: clave para evitar torceduras y mejorar la coordinación. En casa se trabaja con microdesafíos seguros.

Perro caniche toy.
Perro caniche toy.

Con tu perro de pie, pedile un “quieto” de 5 a 10 segundos y recompensá la calma. Luego, desde el costado, atraé su nariz con un premio apenas hacia la derecha y hacia la izquierda, lo justo para que transfiera el peso sin mover las patas. Ese pequeño balanceo activa músculos estabilizadores y entrena el control postural.

Si es muy fácil, aumentá segundos o hacelo sobre una colchoneta firme. Si tiembla, se sienta rápido o se frustra, volvé a una superficie más estable.

Lea más: ¿Cuánto ejercicio necesita tu perro según su raza y edad?

3) Cavaletti casero en pasillo: pasos conscientes, no saltos

Con escobas, palos de escoba o botellas bajas como “barreras” (muy bajas, separadas según el tamaño del perro), armá un mini circuito para que camine levantando las patas con intención. La clave es la altura: debe invitar a elevar, no a saltar.

Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.
Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.

Guiá con correa floja o con un premio a ritmo lento; si acelera, bajá el estímulo y ampliá el espacio entre obstáculos. Este trabajo refuerza flexores y extensores de miembros y mejora el patrón de marcha, especialmente útil en perros que “arrastran” uñas o tropiezan.

Una referencia segura: 3 a 5 pasadas, con descanso entre cada una, 2 o 3 veces por semana.

Cuándo no hacerlo y cuándo pedir ayuda

Evitá estos ejercicios si hay dolor evidente, inflamación, herida en almohadillas, cirugía reciente o diagnóstico de displasia/artritis sin plan profesional.

Una consulta es especialmente importante si aparecen cambios de conducta (irritabilidad al tocar patas), dificultad para levantarse o pérdida de masa muscular en una pierna: no siempre es “falta de entrenamiento”, a veces es una señal clínica.