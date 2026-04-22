Gimnasio en casa: 3 ejercicios de bajo impacto para fortalecer las patas de tu perro

El objetivo no es “cansarlo”, sino mejorar fuerza y control de las patas de tu perro. Elegí un suelo antideslizante (alfombra tipo para yoga o las de goma para niños; evitá cerámicos resbalosos), empezá con 3 a 5 minutos de caminata suave y frená si hay cojera, jadeo excesivo, rigidez o rechazo.

En cachorros (placas de crecimiento), perros seniors, con sobrepeso o con dolor articular, conviene consultar al veterinario o a un fisioterapeuta veterinario para ajustar cargas.

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1) Sentarse y pararse con calma

Es el equivalente canino de una “sentadilla” controlada: fortalece muslos y glúteos sin impacto y mejora la estabilidad de caderas y rodillas.

Pedile que se siente y luego que se ponga de pie de forma lenta, premiando cuando lo haga sin “tirarse” al suelo ni impulsarse con las patas delanteras. Si tu perro se sienta de costado o abre mucho las patas, bajá la dificultad (menos repeticiones, más pausa) y revisá el piso: muchas “malas posturas” son, en realidad, miedo a resbalar.

Para orientarte: en perros sanos, 2 series de 5 a 8 repeticiones, 3 o 4 veces por semana, suele ser un punto de partida prudente.

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2) Cambio de peso y “quieto” breve: fortalecer la propiocepción

La propiocepción es la capacidad de saber dónde están las patas sin mirar: clave para evitar torceduras y mejorar la coordinación. En casa se trabaja con microdesafíos seguros.

Con tu perro de pie, pedile un “quieto” de 5 a 10 segundos y recompensá la calma. Luego, desde el costado, atraé su nariz con un premio apenas hacia la derecha y hacia la izquierda, lo justo para que transfiera el peso sin mover las patas. Ese pequeño balanceo activa músculos estabilizadores y entrena el control postural.

Si es muy fácil, aumentá segundos o hacelo sobre una colchoneta firme. Si tiembla, se sienta rápido o se frustra, volvé a una superficie más estable.

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3) Cavaletti casero en pasillo: pasos conscientes, no saltos

Con escobas, palos de escoba o botellas bajas como “barreras” (muy bajas, separadas según el tamaño del perro), armá un mini circuito para que camine levantando las patas con intención. La clave es la altura: debe invitar a elevar, no a saltar.

Guiá con correa floja o con un premio a ritmo lento; si acelera, bajá el estímulo y ampliá el espacio entre obstáculos. Este trabajo refuerza flexores y extensores de miembros y mejora el patrón de marcha, especialmente útil en perros que “arrastran” uñas o tropiezan.

Una referencia segura: 3 a 5 pasadas, con descanso entre cada una, 2 o 3 veces por semana.

Cuándo no hacerlo y cuándo pedir ayuda

Evitá estos ejercicios si hay dolor evidente, inflamación, herida en almohadillas, cirugía reciente o diagnóstico de displasia/artritis sin plan profesional.

Una consulta es especialmente importante si aparecen cambios de conducta (irritabilidad al tocar patas), dificultad para levantarse o pérdida de masa muscular en una pierna: no siempre es “falta de entrenamiento”, a veces es una señal clínica.