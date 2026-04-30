¿Tu gato ya no se asea? La falta de higiene como síntoma oculto de rigidez articular

El aseo en los gatos no es un detalle estético: es parte de su termorregulación, su control de estrés y su rutina social. Por eso, cuando un animal antes meticuloso reduce el lamido o evita ciertas zonas del cuerpo, conviene leerlo como una pista clínica. En la consulta veterinaria, este motivo aparece con frecuencia en gatos mayores: no “se están dejando”, están evitando un movimiento que duele.

La rigidez articular —a menudo asociada a osteoartritis— puede hacer que acciones simples como girar el cuello, arquear la espalda o levantar una pata trasera se sientan como subir una escalera con una mochila.

El resultado suele verse primero en el pelo: mechones apelmazados, caspa, grasa acumulada en el lomo o el cuello, y nudos en la zona lumbar y la base de la cola, lugares difíciles de alcanzar cuando la columna pierde flexibilidad.

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Señales cotidianas que suelen acompañar la falta de higiene

El cambio en el aseo rara vez viene solo. Muchos cuidadores notan, casi al mismo tiempo, que el gato salta menos a la cama o a la ventana, tarda en acomodarse para dormir, usa el rascador con menos entusiasmo o baja las escaleras “con cuidado”.

También puede mostrarse irritable al tacto, especialmente en la cadera o el lomo, o dejar de estirarse con esa elasticidad que parecía infinita.

A veces el acicalamiento disminuye solo en una región específica: por ejemplo, la barriga o la parte posterior del cuerpo. Ese “mapa” importa, porque orienta al veterinario hacia qué articulaciones podrían estar comprometidas.

¿Es siempre artritis? Otras causas que hay que descartar

No toda falta de higiene es rigidez articular. El dolor dental o de encías puede hacer que el gato lama menos por molestias en la boca; la obesidad dificulta físicamente llegar a ciertas zonas; el estrés crónico puede alterar rutinas; y algunas enfermedades de piel o parásitos generan incomodidad y cambios de conducta.

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En gatos mayores, también se consideran problemas neurológicos o endocrinos.

Qué puede hacer el veterinario

La evaluación suele incluir un examen ortopédico cuidadoso, revisión dental, control de peso y palpación de columna y caderas. Según el caso, se indican radiografías u otros estudios para confirmar cambios articulares y descartar diagnósticos alternativos.

En gatos, el dolor puede ser discreto: el arte está en detectar lo que el animal compensa en silencio.

En casa, conviene evitar automedicar. Analgésicos de uso humano pueden ser peligrosos para los gatos. Sí es razonable registrar cambios con fotos del pelaje, anotar desde cuándo ocurre y qué zonas evita, y observar su forma de saltar o entrar al arenero.

Manejo y alivio: del entorno al tratamiento

Cuando se confirma dolor articular, el abordaje suele combinar varias capas: control del peso (clave para reducir carga), ajuste del ambiente (rampas, escalones bajos, areneros de borde accesible, camas firmes y cálidas) y apoyo al acicalamiento con cepillados suaves y regulares, sin forzar posturas.

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En algunos casos se suma fisioterapia o ejercicios guiados.

El tratamiento farmacológico y los suplementos deben quedar en manos del veterinario: hay opciones seguras para gatos, pero la elección depende de edad, riñones, hígado y cuadro general. La meta no es solo que el pelaje vuelva a brillar, sino que el gato recupere comodidad para moverse y, con ella, su rutina de bienestar.