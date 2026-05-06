¿Huesos para el perro? La costumbre que puede terminar en urgencias veterinarias

Quizás lo hayas visto: un perro se tumba feliz con un hueso entre las patas y la familia siente que le está regalando un placer “natural”. El problema es que esa imagen —más heredada que informada— convive con una realidad frecuente en veterinarias: obstrucciones digestivas y lesiones asociadas a huesos, un motivo de consulta que, en conjunto, se cuenta por miles cada año según reportes habituales de clínicas y servicios de urgencia en distintos países.

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Por qué un hueso puede ser peligroso

La boca canina está hecha para desgarrar y triturar, sí, pero no para negociar astillas. Cuando un hueso se rompe, puede generar fragmentos con bordes afilados que lastiman encías, esófago o intestino. O puede partirse en trozos del tamaño “perfecto” para atascarse.

Además, existe otro riesgo: la fuerza de mordida. Huesos duros (de res, cordero o fémur) pueden provocar fracturas dentales, especialmente en premolares y molares. Y el “premio” graso —médula y restos— puede desencadenar diarrea o, en algunos perros sensibles, cuadros gastrointestinales más serios.

Cocidos vs. crudos: la diferencia que más confunde

Los huesos cocidos (asados, hervidos, al horno) son los más problemáticos: el calor cambia su estructura, los vuelve más quebradizos y aumenta la probabilidad de astillado. Por eso, “solo es un huesito del asado” es una de las frases que más preocupan a los veterinarios.

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Los huesos crudos suelen astillarse menos, pero no son inocuos. Siguen pudiendo atascarse, causar estreñimiento (“heces blancas” muy duras por exceso de calcio) o irritación digestiva. Y existe otro factor: la carga bacteriana en productos crudos, relevante sobre todo en hogares con niños pequeños, personas mayores o inmunosuprimidas.

Señales de alarma: cuándo no esperar “a ver si se le pasa”

Si tu perro comió un hueso y aparecen arcadas, tos persistente, babeo intenso, dificultad para tragar, abdomen doloroso, decaimiento, vómitos repetidos, falta de apetito o no puede defecar, conviene contactar a una veterinaria de urgencias. La obstrucción intestinal no siempre duele al principio, y el tiempo importa.

Si hay sangre en vómito o heces, o el perro intenta vomitar sin lograrlo, es una urgencia.

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“¿Qué hago si mi perro se tragó un hueso?”

La recomendación general es no provocar el vómito en casa sin indicación profesional: si hay fragmentos, pueden lesionar al subir.

Tampoco es buena idea “empujarlo” con pan, arroz o aceite: no desatasca un cuerpo extraño y puede complicar una endoscopia.

En la consulta, el equipo veterinario decidirá según el caso: observación con control, radiografías (no todos los huesos se ven igual), endoscopia para extraerlo si está en estómago, o cirugía si hay obstrucción o perforación.

Alternativas más seguras para masticar

Muchos perros buscan masticar por regulación emocional, exploración y necesidad oral, especialmente en juventud. En lugar de huesos, suele ser más seguro optar por juguetes mordedores diseñados para perros (del tamaño adecuado para evitar atragantamiento) o premios dentales con aval veterinario.

Si el perro es “triturador” intenso, conviene elegir materiales que no sean tan duros como para romper dientes y supervisar siempre la sesión.

La clave no es quitarles un placer, sino cambiarlo por uno que no termine en una sala de espera a medianoche.