Mascotas
21 de mayo de 2026 a la - 11:44

Abrigos para gatos y perros sí o no: cuándo ayudan y cuándo sobran

Perro abrigado.
Perro abrigado.Shutterstock

Cuando baja la temperatura, la duda aparece en la puerta de casa: ¿mi mascota necesita abrigo? La respuesta no es universal. Depende del cuerpo, el pelo, la edad y el clima real (viento y humedad incluidos). Te explicamos en detalle qué es lo mejor para tu mascota cuando hace frío.

Por ABC Color

El frío no se mide solo en grados. El viento, la lluvia y la humedad aumentan la pérdida de calor, y el tipo de pelaje marca la diferencia. Un perro con doble manto (como huskies o pastores) retiene aire caliente cerca de la piel; uno de pelo corto y poco subpelo (galgos, pinschers) se enfría antes. En gatos, el pelaje suele ser buen aislante, pero muchos viven en interiores, y el riesgo aparece sobre todo si salen, si están enfermos o si se mojan.

Gato abrigado.
Gato abrigado.

La talla también importa: los animales pequeños pierden calor más rápido por su mayor relación superficie/volumen. Y la grasa corporal no es “un abrigo” recomendable: el sobrepeso trae otros problemas.

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Cuándo el abrigo sí puede ser una buena idea

Suele ser útil en paseos cortos o en esperas quietas (paradas, terrazas, traslados) para:

Perro abrigado.
Perro abrigado.
  • cachorros y animales mayores;
  • perros de pelo corto, sin subpelo o con poca masa muscular;
  • animales con enfermedades crónicas, artrosis o bajo peso (según indicación veterinaria);
  • perros recién bañados o que se mojan con lluvia fina y viento.

En gatos, el abrigo se reserva casi siempre para situaciones puntuales y supervisadas (por ejemplo, un traslado en invierno o un gato sin pelo), porque muchas prendas aumentan el estrés y pueden limitar el movimiento.

Gatos abrigados.
Gatos abrigados.

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Cuándo puede ser innecesario o un problema

Si el animal corre, juega o hace caminatas largas, puede calentarse rápido. El exceso de ropa favorece el sobrecalentamiento y la humedad atrapada cerca de la piel, con riesgo de irritaciones.

Gato abrigado.
Gato abrigado.

También puede interferir con la comunicación corporal: un gato que no puede arquear el lomo o un perro que no mueve bien los hombros se expresa peor y puede incomodarse.

En casa, si hay calefacción y el animal descansa cómodo, suele ser preferible una manta seca, una cama elevada del piso y evitar corrientes de aire antes que vestirlo.

Cómo elegir un abrigo seguro y cómo usarlo

Un buen abrigo debe permitir movimiento natural (especialmente en hombros y codos), cubrir pecho y lomo sin apretar cuello ni axilas y no tener cordones sueltos.

Priorizá materiales que abriguen sin asfixiar: capa exterior corta-viento y, si hace falta, interior térmico. Si el clima es húmedo, lo impermeable ayuda, pero al volver conviene quitarlo para que la piel respire.

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Pautas simples: prenda seca, puesta solo el tiempo necesario, y siempre con supervisión. En gatos, más aún: si se “congelan”, se esconden o intentan zafarse con insistencia, la prenda está estorbando.

Señales de que sienten mucho frío

Frío: temblores, buscar refugio, caminar rígido, levantar patas, orejas muy frías, apatía.

Exceso de calor con el abrigo puesto: jadeo, inquietud, enrojecimiento, letargo.

Ante debilidad marcada, desorientación o temblores persistentes, la recomendación es veterinaria: la hipotermia no siempre se ve venir, y no se resuelve solo con “una camperita”.