Mascotas
04 de junio de 2026 a la - 13:44

¿Timidez o trauma?: por qué mi gato se esconde cuando llegan visitas

Gato escondido.
Gato escondido.BiancaGrueneberg

Que tu gato desaparezca bajo la cama cuando suena el timbre es más común de lo que parece. A veces es simple prudencia felina; otras, una señal de estrés serio. ¿Cómo leer las pistas y ayudar sin empeorar el problema?

Por ABC Color

En etología, ocultarse es una conducta de seguridad: reduce el contacto, baja el nivel de activación y permite observar sin exponerse. Muchos gatos, sobre todo si no tuvieron una socialización amplia en sus primeras semanas de vida (una etapa sensible), prefieren evaluar a los extraños a distancia.

Timidez “normal”: señales de un gato prudente, pero estable

Suele tratarse de timidez cuando el patrón es predecible y el gato se recupera rápido: se esconde al inicio de la visita, pero vuelve a comer, usar su arenero y explorar cuando la casa se calma.

Gato escondido.
Gato escondido.

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Puede asomarse, olfatear desde un umbral, o aceptar premios si se los dejan cerca sin invadirlo. Su cuerpo se ve tenso, sí, pero no “en alarma” sostenida.

Miedo profundo o trauma: cuando esconderse es solo la punta del iceberg

Conviene sospechar un problema más serio si aparecen señales de pánico o malestar prolongado: respiración agitada, temblores, pupilas muy dilatadas, orejas pegadas hacia atrás, bufidos constantes, agresión por miedo, o “congelamiento” (se queda inmóvil, como ausente).

También si, tras las visitas, pasa horas sin salir, deja de comer, marca con orina, tiene diarrea, se lame de más o cambia de carácter.

Un dato clave para cuidadores: si el escondite no “funciona” (alguien lo saca a la fuerza, lo acorrala para que lo saluden), el miedo puede intensificarse y generalizarse.

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Qué lo detona: no siempre es la persona

A veces el disparador es el conjunto: voces fuertes, risas, perfumes intensos, niños corriendo, golpes de puertas, o la pérdida de control del espacio.

Gato escondido.
Gato escondido.

En gatos, el sonido y el movimiento pesan tanto como la intención. Un cambio repentino en un gato antes sociable también obliga a pensar en dolor o enfermedad: problemas dentales, artrosis o hipertiroidismo, entre otros, pueden volverlo irritable o evitativo.

Qué hacer

La prioridad es darle control y refugio. Preparar una “habitación segura” con agua, comida, rascador y arenero; pedir a las visitas que lo ignoren; y evitar el contacto directo (mirada fija, inclinarse encima, intentar tocarlo). Si el gato quiere, que el acercamiento lo inicie él.

Suele ayudar que la visita arroje premios suaves a distancia, sin avanzar: eso es base de desensibilización y contracondicionamiento, técnicas usadas por veterinarios y etólogos.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Si el miedo interfiere con comer, dormir o eliminar; si hay agresión o pánico; o si el cambio fue brusco, lo indicado es consulta veterinaria para descartar dolor y, si hace falta, derivación a un profesional de comportamiento felino.

En casos seleccionados, la medicación pautada por un veterinario puede ser parte del plan, siempre acompañada de trabajo ambiental y conductual.