El parpadeo y otros 4 códigos con los que tu gato expresa que te ama

En etología felina, el afecto se parece menos a un abrazo y más a una conversación silenciosa. Los gatos son una especie que protege su vulnerabilidad; por eso, muchos de sus “te quiero” se expresan como señales de seguridad: conductas que solo aparecen cuando el entorno (y la persona) les resultan confiables.

1) Parpadeo lento: “estoy tranquilo contigo”

Cuando un gato te mira y entrecierra los ojos lentamente, está reduciendo la vigilancia. Estudios de comportamiento han observado que esta señal se asocia con estados de calma y con interacciones amistosas.

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En casa suele ocurrir en el sofá, antes de dormirse o cuando lo mirás sin invadirlo.

Cómo responder: parpadeá lento también y desvíá la mirada un segundo; es un “lenguaje” de baja presión.

2) Topetazos y roces con la cara: “sos de mi círculo”

El roce de mejillas, frente o mentón (bunting) no es solo “mimos”: el gato tiene glándulas odoríferas en esa zona y puede mezclar olores como parte del vínculo social.

Si al llegar a casa te “marca” las piernas o el rostro, suele ser una bienvenida afiliativa, no un capricho.

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3) Amasar con las patas: un hábito de bienestar

El famoso “amasado” (kneading) aparece en momentos de relajación. En gatitos se vincula a la lactancia; en adultos suele mantenerse como conducta de confort.

Si lo hace sobre una manta o sobre vos y su cuerpo está suelto (sin tensión), es una buena señal. Detalle útil: si saca uñas, ofrecé una manta gruesa en tu regazo para evitar rasguños sin retarlo.

4) Dormir cerca (o darte la espalda): confianza, no indiferencia

Un gato que se instala a tu lado, a tus pies o incluso en la misma habitación está eligiendo proximidad segura. Darte la espalda o acomodarse de costado no es desdén: es exponer puntos vulnerables mientras descansa.

La clave es el conjunto: respiración lenta, orejas neutrales, ausencia de sobresaltos.

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5) Cola en alto al saludarte: “me alegra verte”

En el saludo felino, la cola erguida —a veces con la punta apenas curvada— suele indicar disposición amistosa. Es común verla cuando vas hacia la cocina o al volver de la calle.

Importa el contexto: cola alta y movimientos suaves no es lo mismo que cola agitada con golpes (eso suele ser irritación).

Una nota para evitar confusiones

El cariño felino casi nunca exige contacto constante. Si tu gato se aleja, aplana orejas, dilata pupilas o tensa el cuerpo, conviene pausar la interacción: respetar su “no” es, paradójicamente, una de las formas más rápidas de ganar su “sí”.