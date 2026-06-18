¿Palabras o gestos? Qué entiende mejor el cerebro de un cachorro

En los primeros meses de vida, el aprendizaje de un cachorro se construye con información rápida y concreta: movimientos, posturas, distancias, miradas, rutina. Las palabras humanas, en cambio, son sonidos arbitrarios.

Para que “sentado” signifique algo, el cachorro necesita muchas repeticiones consistentes, asociadas a una consecuencia (premio, juego, acceso a algo) y a una situación.

La etología —la ciencia del comportamiento animal— describe esto como aprendizaje asociativo. Por un lado, el cachorro detecta patrones: si cada vez que te inclinás hacia él y extendés la mano aparece comida, ese gesto se vuelve predecible y útil.

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Por otro, el condicionamiento operante refuerza conductas: se sienta, ocurre algo bueno, y esa acción aumenta su probabilidad. La palabra puede sumarse, pero rara vez es lo primero que “entra”.

Además, los perros (y los cachorros en particular) son expertos en leer el cuerpo humano. Investigaciones en cognición canina han mostrado que siguen con facilidad gestos como el señalamiento con el dedo y que usan pistas sociales para orientarse, incluso cuando el sonido verbal es confuso.

Esto explica que si el tutor repite “vení, vení, vení” mientras el cuerpo, sin querer, retrocede o mira el celular; el cachorro “obedece” a la señal más clara, no a la palabra más insistente.

El tono también compite. Un “no” dicho riéndose, con voz aguda o entre caricias, puede terminar asociado a juego. Y un “quieto” pronunciado con tensión, mientras el cuerpo se inclina hacia adelante, suele invitar a moverse. Para el cachorro, la coherencia le gana al volumen.

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Tips para entrenar a un cachorro

En entrenamiento de cachorros, la regla práctica es simple: primero claridad, después lenguaje.

Elegí una sola palabra por conducta (“abajo” o “tumbado”, no ambas), acompañala al inicio con una señal de mano nítida y premiá en el segundo exacto en que ocurre lo que buscás. Si repetís la orden, el cachorro aprende otra cosa: que la primera vez no cuenta.

También ayuda pensar en el entorno como “señal”: la correa, la puerta, el plato, el horario. Si querés que una palabra funcione fuera de casa, entrenala en distintos lugares y con distracciones graduales, porque el cachorro no generaliza como un adulto: para él, “sentado” en la cocina puede ser un comportamiento distinto que “sentado” en la vereda.

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Cuando parece que “no escucha”, muchas veces sí está aprendiendo: solo que está tomando nota de tus señales más fuertes —las que hacés sin darte cuenta— y de qué consecuencias siguen a cada una.