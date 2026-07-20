Yogur para perros: beneficios y riesgos que debés conocer

En general, el yogur natural sin azúcar puede ser seguro para muchos perros en porciones pequeñas, pero puede caer mal si el animal no tolera la lactosa, si el producto tiene azúcar/edulcorantes, o si es muy graso (un riesgo en perros propensos a pancreatitis).

Como en otros mamíferos, la enzima lactasa —que digiere la lactosa— tiende a disminuir tras el destete. Por eso es común ver perros que toleran un poco de yogur y otros que responden con gases, dolor abdominal o heces blandas.

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¿Qué beneficios reales puede aportar?

El yogur aporta proteína, calcio y, si tiene cultivos vivos, bacterias lácticas. En humanos, estas cepas se estudian por su efecto sobre la microbiota; en perros, la evidencia es más variable: no es un “probiótico garantizado” para cualquier problema digestivo, pero puede funcionar como snack suave en algunos animales sanos y como vehículo para medicación.

Lo importante: no reemplaza una dieta completa ni un tratamiento indicado por un veterinario.

Cuándo el yogur puede hacerles mal y por qué

Intolerancia a la lactosa: provoca diarrea osmótica y fermentación intestinal (gases, cólicos).

Yogures azucarados o con sabor: suelen sumar azúcar , jarabes o frutas procesadas que aumentan calorías y pueden empeorar trastornos gastrointestinales.

Yogur muy graso: en perros predispuestos, el exceso de grasa puede disparar pancreatitis , una urgencia veterinaria.

Alergia a proteínas de la leche (menos frecuente): picazón, vómitos o diarrea persistente.

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Qué yogur elegir y cuánto dar

Si tu perro nunca lo probó, la opción más segura es yogur natural, sin azúcar, sin edulcorantes y sin agregados. Empezá con una cucharadita (perros chicos) o una cucharada (medianos/grandes) y observá 24 horas.

Si después del “premio” aparecen flatulencias intensas o heces blandas, no es que “el yogur sea malo”: probablemente ese perro no lo tolera.

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Señales de alerta: cuándo dejar de ofrecerlo y consultar

Cortá el yogur y pedí orientación veterinaria si hay vómitos repetidos, diarrea acuosa, sangre en heces, dolor marcado, decaimiento o si el perro tiene antecedentes de pancreatitis, EII o está con una dieta terapéutica.