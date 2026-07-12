¿Gases o torsión gástrica? La diferencia crítica en una “panza hinchada” de perro

Si hay arcadas repetidas sin vómito y el abdomen se distiende, tratá la situación como una posible torsión gástrica (GDV) y andá a urgencias veterinarias.

Qué es la torsión gástrica y por qué no “se pasa sola”

La dilatación-vólvulo gástrico (GDV) ocurre cuando el estómago se llena de gas y/o comida y luego rota. Esa torsión puede cortar el riego sanguíneo, comprimir grandes vasos y desencadenar shock.

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En medicina veterinaria, los estudios clínicos muestran un patrón consistente: cuanto más se demora la atención quirúrgica, peor es el pronóstico.

Señales que apuntan a gases o digestión pesada (menos urgente)

En una digestión pesada puede haber malestar, pero el cuadro suele ser más leve y fluctuante. Lo típico:

blando al tacto. Abdomen algo “lleno” , peroal tacto.

Eructos o flatulencias ; el perro puede acomodarse y descansar.

Náuseas ocasionales, pero no arcadas insistentes.

Encías rosadas, respiración relativamente normal, responde al entorno.

Ejemplo cotidiano: comió rápido, tomó mucha agua y después se queda incómodo un rato, pero se calma y no empeora.

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Señales de alarma de torsión gástrica (GDV): no esperes

Los veterinarios describen un combo especialmente sugestivo:

Arcadas o intentos de vomitar sin expulsar nada (o apenas espuma).

Distensión abdominal progresiva (a veces más marcada en el lado izquierdo).

Inquietud extrema: se levanta, se acuesta y vuelve a levantarse.

Babeo, dolor evidente, respiración rápida.

Encías pálidas, debilidad, colapso: signos de shock.

Si aparecen dos o más, actuá como si fuera GDV.

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Por qué algunas razas tienen más riesgo

La evidencia epidemiológica ubica en mayor riesgo a perros de tórax profundo (gran danés, pastor alemán, doberman, setter, weimaraner).

La anatomía favorece que el estómago dilatado “gire”. También aumentan el riesgo: comer muy rápido (aerofagia), una sola comida grande al día, estrés y edad adulta.

Qué hacer en casa (y qué no) mientras vas al veterinario

Ante sospecha de GDV: no esperes “a ver si se le pasa”. Llamá a una guardia y salí ya.

No des antiácidos, aceites ni intentes “hacerlo caminar” para que eructe: el problema puede ser mecánico y el tiempo cuenta.

Si solo parecen gases leves, observá de cerca; si empeora o aparecen arcadas improductivas, cambiá de plan: urgencias.