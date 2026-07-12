¿Gases o torsión gástrica? La diferencia crítica en una “panza hinchada” de perro

Si hay arcadas repetidas sin vómito y el abdomen se distiende, tratá la situación como una posible torsión gástrica (GDV) y andá a urgencias veterinarias.
Qué es la torsión gástrica y por qué no “se pasa sola”
La dilatación-vólvulo gástrico (GDV) ocurre cuando el estómago se llena de gas y/o comida y luego rota. Esa torsión puede cortar el riego sanguíneo, comprimir grandes vasos y desencadenar shock.
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En medicina veterinaria, los estudios clínicos muestran un patrón consistente: cuanto más se demora la atención quirúrgica, peor es el pronóstico.
Señales que apuntan a gases o digestión pesada (menos urgente)
En una digestión pesada puede haber malestar, pero el cuadro suele ser más leve y fluctuante. Lo típico:
- Abdomen algo “lleno”, pero blando al tacto.
- Eructos o flatulencias; el perro puede acomodarse y descansar.
- Náuseas ocasionales, pero no arcadas insistentes.
- Encías rosadas, respiración relativamente normal, responde al entorno.
Ejemplo cotidiano: comió rápido, tomó mucha agua y después se queda incómodo un rato, pero se calma y no empeora.
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Señales de alarma de torsión gástrica (GDV): no esperes
Los veterinarios describen un combo especialmente sugestivo:
- Arcadas o intentos de vomitar sin expulsar nada (o apenas espuma).
- Distensión abdominal progresiva (a veces más marcada en el lado izquierdo).
- Inquietud extrema: se levanta, se acuesta y vuelve a levantarse.
- Babeo, dolor evidente, respiración rápida.
- Encías pálidas, debilidad, colapso: signos de shock.
Si aparecen dos o más, actuá como si fuera GDV.
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Por qué algunas razas tienen más riesgo
La evidencia epidemiológica ubica en mayor riesgo a perros de tórax profundo (gran danés, pastor alemán, doberman, setter, weimaraner).
La anatomía favorece que el estómago dilatado “gire”. También aumentan el riesgo: comer muy rápido (aerofagia), una sola comida grande al día, estrés y edad adulta.
Qué hacer en casa (y qué no) mientras vas al veterinario
Ante sospecha de GDV: no esperes “a ver si se le pasa”. Llamá a una guardia y salí ya.
No des antiácidos, aceites ni intentes “hacerlo caminar” para que eructe: el problema puede ser mecánico y el tiempo cuenta.
Si solo parecen gases leves, observá de cerca; si empeora o aparecen arcadas improductivas, cambiá de plan: urgencias.