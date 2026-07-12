Mascotas
12 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Gases o torsión gástrica? La diferencia crítica en una “panza hinchada” de perro

Perro de la raza gran danés en la veterinaria.
Perro de la raza gran danés en la veterinaria.justme_yo

Si tu perro está inquieto, babea y “quiere vomitar” pero no sale nada, no lo atribuyas a gases: puede ser torsión gástrica, una urgencia mortal. Estas señales te ayudan a distinguirla de una digestión pesada.

Por ABC Color

Si hay arcadas repetidas sin vómito y el abdomen se distiende, tratá la situación como una posible torsión gástrica (GDV) y andá a urgencias veterinarias.

Qué es la torsión gástrica y por qué no “se pasa sola”

La dilatación-vólvulo gástrico (GDV) ocurre cuando el estómago se llena de gas y/o comida y luego rota. Esa torsión puede cortar el riego sanguíneo, comprimir grandes vasos y desencadenar shock.

Concepto de torsión gástrica.
Concepto de torsión gástrica.

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En medicina veterinaria, los estudios clínicos muestran un patrón consistente: cuanto más se demora la atención quirúrgica, peor es el pronóstico.

Señales que apuntan a gases o digestión pesada (menos urgente)

En una digestión pesada puede haber malestar, pero el cuadro suele ser más leve y fluctuante. Lo típico:

  • Abdomen algo “lleno”, pero blando al tacto.
  • Eructos o flatulencias; el perro puede acomodarse y descansar.
  • Náuseas ocasionales, pero no arcadas insistentes.
  • Encías rosadas, respiración relativamente normal, responde al entorno.

Ejemplo cotidiano: comió rápido, tomó mucha agua y después se queda incómodo un rato, pero se calma y no empeora.

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Señales de alarma de torsión gástrica (GDV): no esperes

Los veterinarios describen un combo especialmente sugestivo:

  • Arcadas o intentos de vomitar sin expulsar nada (o apenas espuma).
  • Distensión abdominal progresiva (a veces más marcada en el lado izquierdo).
  • Inquietud extrema: se levanta, se acuesta y vuelve a levantarse.
  • Babeo, dolor evidente, respiración rápida.
  • Encías pálidas, debilidad, colapso: signos de shock.

Si aparecen dos o más, actuá como si fuera GDV.

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Por qué algunas razas tienen más riesgo

La evidencia epidemiológica ubica en mayor riesgo a perros de tórax profundo (gran danés, pastor alemán, doberman, setter, weimaraner).

Perro de la pastor alemán en la veterinaria.
Perro de la pastor alemán en la veterinaria.

La anatomía favorece que el estómago dilatado “gire”. También aumentan el riesgo: comer muy rápido (aerofagia), una sola comida grande al día, estrés y edad adulta.

Qué hacer en casa (y qué no) mientras vas al veterinario

Ante sospecha de GDV: no esperes “a ver si se le pasa”. Llamá a una guardia y salí ya.

No des antiácidos, aceites ni intentes “hacerlo caminar” para que eructe: el problema puede ser mecánico y el tiempo cuenta.

Si solo parecen gases leves, observá de cerca; si empeora o aparecen arcadas improductivas, cambiá de plan: urgencias.