Bordetella bronchiseptica: la bacteria detrás de la “tos de las perreras” y cómo se contagia

Qué es Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica es una bacteria que infecta las vías respiratorias de varios mamíferos —sobre todo perros, pero también gatos y conejos— y que participa del llamado complejo respiratorio infeccioso canino (CIRDC), conocido popularmente como “tos de las perreras”.

La clave veterinaria es que rara vez actúa sola: en muchos cuadros se combina con virus respiratorios y otros patógenos. La evidencia clínica y de laboratorio muestra que esa “coinfección” puede intensificar la tos y prolongar la eliminación de gérmenes, lo que facilita que el brote se sostenga en lugares con alta rotación de animales.

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Cómo se transmite: aerosol, contacto cercano y objetos compartidos

La vía principal es respiratoria. La bacteria viaja en gotitas y aerosoles que salen al toser, estornudar, ladrar o incluso al respirar en un espacio cerrado. Por eso el contagio se vuelve más probable en contextos cotidianos como guarderías, hoteles, refugios, clínicas, exposiciones o un auto con varias mascotas.

También puede transmitirse por contacto directo (nariz con nariz) y por fómites: objetos que “transportan” secreciones, como correas, bebederos, juguetes, manos y ropa. No es la vía más importante, pero sí relevante cuando hay muchos animales y limpieza irregular.

¿Cuánto tarda en aparecer y qué signos suelen verse?

El período de incubación suele ser de días. Lo más típico es una tos seca, áspera, a veces con arcadas, que se dispara con la emoción o el ejercicio. Puede haber secreción nasal, estornudos y, en algunos casos, fiebre o decaimiento.

Un punto que complica el control es que algunos animales pueden portar y eliminar la bacteria con síntomas leves o intermitentes: el cuadro no siempre “parece grave”, pero igual puede contagiar.

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¿Puede contagiar a humanos?

El riesgo para personas sanas es bajo. Sin embargo, la literatura médica describe infecciones ocasionales en personas inmunocomprometidas.

En hogares con defensas bajas (quimioterapia, trasplantes, corticoides, enfermedades crónicas), conviene extremar higiene y consultar al equipo de salud y al veterinario.

Diagnóstico: por qué no alcanza con “suena a tos de perrera”

Como distintos agentes producen signos parecidos, los veterinarios suelen combinar examen clínico con pruebas como PCR (detecta material genético del patógeno) y, según el caso, cultivo.

Identificar el agente ayuda a decidir medidas de aislamiento, control de brote y manejo del animal enfermo.

Prevención con base veterinaria: qué reduce de verdad los contagios

Las medidas más efectivas apuntan a cortar la cadena respiratoria: ventilación, evitar hacinamiento y separar a los animales con tos. La vacunación (intranasal u oral, según esquema) se usa ampliamente porque puede disminuir la gravedad y, en muchos casos, reducir la eliminación bacteriana; aun así, no siempre evita toda infección.

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Una señal útil para cuidadores es simple: si tu perro vuelve de un lugar con muchos perros y aparece la tos, conviene evitar nuevos contactos hasta que el veterinario evalúe, porque los primeros días suelen ser los de mayor propagación.