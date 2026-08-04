Mascotas
04 de agosto de 2026 a la - 15:28

Escape persistente en perros: qué hacer cuando tu perro se va una y otra vez

Perro de la raza Jack Russell Terrier se escapa del patio de casa.
Perro de la raza Jack Russell Terrier se escapa del patio de casa.alexei_tm

Si tu perro se escapa de forma persistente, suele ser por una mezcla de motivación, miedo o ansiedad y oportunidades. ¿Qué medidas inmediatas tomar y cómo abordar la causa real?

Por ABC Color

Cuando un perro se escapa repetidamente, lo más efectivo es un plan en dos frentes: gestión ambiental inmediata (para que no pueda practicar la fuga) y diagnóstico de motivación (por qué lo hace). Si solo se lo reta al volver, suele empeorar: muchos perros aprenden que regresar = mala experiencia y tardan más en aparecer.

Niña corre tras su perro que intenta escapar.
Niña corre tras su perro que intenta escapar.

Lo primero, hoy: identificación (chapita y microchip), revisión del perímetro (portón, cerco, ventanas), correa y arnés seguros en salidas. Cada escape “entrena” el comportamiento porque afuera hay recompensas potentes: olores, estímulos, exploración.

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Por qué se escapan: cuatro motores comunes (y cómo reconocerlos)

Búsqueda y exploración (olfato y novedad). El olfato canino está diseñado para seguir rastros; en perros jóvenes o muy activos, el exterior funciona como un “parque infinito”. Si se escapa tras abrirse una puerta o encuentra un punto débil del cerco, suele ser esto.

Perro pequeño y blanco corre.
Perro pequeño y blanco corre.

Ansiedad por separación o hiperapego. Si la fuga ocurre cuando se queda solo, con destrucción cerca de puertas/ventanas, jadeo, vocalización o salivación, puede haber ansiedad. La evidencia en etología clínica describe un componente de estrés medible (por ejemplo, cambios fisiológicos compatibles con elevación de cortisol) y no se resuelve con “mano dura”.

Miedo o pánico. Tormentas, fuegos artificiales o ruidos urbanos disparan huidas. En estos casos, el perro no “elige”: intenta sobrevivir. Un plan de desensibilización y, a veces, medicación veterinaria puede ser decisivo.

Motivación sexual y deambulación. En machos (y también hembras en celo), el impulso de buscar pareja aumenta la distancia recorrida. Estudios con seguimiento y registros de movimiento muestran que la castración suele reducir el deambular y algunas fugas, aunque no corrige por sí sola la ansiedad o el miedo.

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Qué hacer en casa: seguridad que no dependa de “se porta bien”

La medida más eficaz es diseñar para el error humano: doble barrera (reja interna o “puerta esclusa”), cierres que no cedan, malla sin puntos de apoyo para trepar, y supervisión en patios.

Perro con arnés y sin su humano.
Perro con arnés y sin su humano.

Si cava, no alcanza con retarlo: hay que bloquear el acceso al borde (los “puntos de salida”) y ofrecer un lugar permitido para escarbar con refuerzo positivo.

Entrenamiento que sí funciona: regreso, puerta y paseo

Para cortar fugas, el entrenamiento clave es tres conductas:

Niño corre tras su perro que intenta escapar.
Niño corre tras su perro que intenta escapar.
  1. “Venir” con recompensa alta (comida valiosa o juguete), practicado en interiores y luego con línea larga.
  2. Autocontrol en puertas (esperar antes de cruzar).
  3. Paseos que bajen la necesidad de “salir a buscar el mundo”: más olfato y exploración guiada, menos caminata apurada. En términos de bienestar, el enriquecimiento olfativo reduce frustración y conductas de búsqueda compulsiva.

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Cuándo sospechar un problema clínico y pedir ayuda

Consultá a tu veterinario si el escape se acompaña de hiperactividad nueva, desorientación, cambios de sueño, apetito o vocalización.

Dolor, alteraciones hormonales o deterioro cognitivo en mayores pueden aumentar inquietud y conductas de escape.

Perro de la raza Jack Russell Terrier con su correa pero sin su humano.
Perro de la raza Jack Russell Terrier con su correa pero sin su humano.

Si hay signos de ansiedad o pánico, lo indicado es un abordaje con veterinario y profesional en comportamiento: la combinación de manejo + modificación de conducta (y, cuando corresponde, fármacos) es la que mejor evidencia acumula.

Un mito peligroso: “que se escape para que se canse”

Un perro no “se cura” fugándose: se expone a atropellos, peleas, intoxicaciones y extravío.

Y además aprende rutas y horarios. La estrategia más segura es tratar la fuga como un síntoma: cerrar la salida, entender el motivo y reemplazarlo por conductas compatibles dentro de un plan realista para tu casa y tu barrio.