Bendición de mascotas con los capuchinos: sedes y horarios para este jueves

Este jueves 1 de octubre, la comunidad de los capuchinos lleva adelante su tradicional jornada de bendición de mascotas.

Aunque la fecha habitual conmemora a San Francisco de Asís el 4 de octubre, el evento fue adelantado este año debido a la realización de las elecciones municipales.

La actividad se desarrolla de manera continuada desde las 07:00 hasta las 19:00 en la Capilla San Leopoldo Mandic y en la Capilla San Pío de Trinidad.

El hermano Julio González, quien lleva 16 años participando de esta labor en el marco de una tradición que cumple 26 años ininterrumpidos, explicó el sentido espiritual de la fecha.

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“Esto lo hacemos por nuestro santo patrono San Francisco, quien también es considerado patrono de la ecología. Él consideraba hermano o hermana a toda la creación de Dios”, señaló el religioso, al tiempo que añadió que la bendición representa un agradecimiento hacia los animales por reflejar la obra divina.

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A lo largo de su trayectoria bendiciendo a la feligresía y a sus compañeros de cuatro patas, el hermano González comentó que le tocó vivir algunas anécdotas muy curiosas en cuanto a los animales que llegaron para ser bendecidos.

Si bien perros y gatos son los protagonistas indiscutidos de cada jornada, también han llevado especies poco convencionales como monos, tortugas, conejos y gallinas.

El caso más insólito fue el de una víbora, la cual fue acercada por su dueño dentro de un recipiente de vidrio.

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La jornada continuará abierta al público durante todo el día para recibir a las familias que deseen acercarse a recibir la bendición junto a sus animales.