Capuchinos bendecirán a las mascotas los siguientes días en estos lugares

El Día de San Francisco de Asís se conmemora cada 4 de octubre. Para celebrar esta fecha, los Hermanos Capuchinos del Paraguay preparan una actividad para agasajar a quienes custodian y alegran el hogar.

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Muchas de las historias que rodean la vida de San Francisco señalan que sentía un gran amor por los animales y la naturaleza. Por ello, es una práctica popular en el día de su festividad que la gente lleve a sus mascotas y otros animales a la iglesia para ser bendecidos. Este año, la bendición de mascotas se llevará a cabo este jueves desde las 07:00 hasta las 19:00.

Varios puntos habilitados

Para realizar este evento, los seguidores de San Francisco de Asís en Paraguay habilitarán varios puntos para recibir a las mascotas.

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En Asunción se eligieron dos lugares:

La Capilla San Pío de Trinidad , ubicada sobre la calle San Juan N.º 2035 esquina Tte. Benítez, en zona de la avenida Lombardo.

La Capilla San Leopoldo Mandic, ubicada en la calle El Trabajador N.º 390 esquina Músicos del Paraguay, en inmediaciones de la avenida Juan Domingo Perón.

En Mariano Roque Alonso, el lugar elegido es la Capilla San Pío de Surubi’i, ubicada sobre la avenida Hugo Zuccolillo, en la urbanización Surubi’i.

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En Dr. J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9 - Pastoreo), la bendición será en la Capilla Santa María de los Ángeles, ubicada en el barrio Seminario.

En Ciudad del Este, la actividad tendrá lugar el sábado 10 de octubre en la Iglesia Conventual de las Santas Llagas de Cristo, conocida como Convento San Francisco de Asís, situada en el kilómetro 8 Acaray.