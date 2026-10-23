Alteraciones neurológicas en gatos: cuándo un cambio de conducta exige atención veterinaria

Las alteraciones neurológicas en gatos requieren atención veterinaria urgente si aparecen de forma súbita: convulsiones, dificultad para caminar, cabeza inclinada, parálisis, desorientación intensa o cambios bruscos de visión no deben atribuirse a la edad o al carácter.

El sistema nervioso controla movimiento, equilibrio, conducta y sentidos; por eso, sus fallas pueden parecer problemas muy distintos entre sí.

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Un gato que deja de saltar no siempre tiene una lesión neurológica —el dolor articular es frecuente—, pero si además tropieza, cae, arrastra una pata o parece no reconocer espacios conocidos, necesita una evaluación clínica.

Las señales que más preocupan: equilibrio, convulsiones y desorientación

El síndrome vestibular es una de las consultas más habituales. Se manifiesta con la cabeza ladeada, marcha inestable, caídas hacia un lado, náuseas o movimientos rápidos e involuntarios de los ojos.

El sistema vestibular, ubicado en el oído interno y el cerebro, funciona como un “sensor de orientación”: cuando falla, el gato puede comportarse como si el ambiente girara.

Las causas van desde otitis profundas hasta inflamación, traumatismos, tumores o enfermedades del cerebro. En algunos casos no se identifica un origen concreto, pero eso solo puede establecerse después de descartar problemas tratables.

Las convulsiones también son una urgencia, especialmente si duran más de cinco minutos, se repiten en 24 horas o el animal no recupera la conciencia normal entre episodios.

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Durante una crisis, no conviene sujetar al gato ni introducir objetos en su boca: hay que alejarlo de escaleras y muebles, registrar cuánto dura y acudir a una guardia veterinaria.

Un cambio de carácter puede tener una explicación médica

La irritabilidad repentina, los maullidos nocturnos, la tendencia a esconderse o una aparente desconexión del entorno no equivalen necesariamente a un problema de conducta.

El dolor, la hipertensión, la pérdida de visión, enfermedades metabólicas y algunas lesiones cerebrales pueden modificar la respuesta del gato a estímulos cotidianos.

En animales mayores, el deterioro cognitivo felino es una posibilidad, aunque su diagnóstico no se basa solo en la edad. Los veterinarios buscan primero causas reversibles: hipertiroidismo, enfermedad renal, hipertensión arterial, sordera, dolor crónico o alteraciones sensoriales. Confundir estos cuadros con “senilidad” puede demorar tratamientos que mejoran su bienestar.

Tóxicos y enfermedades que pueden afectar al cerebro

Algunas alteraciones neurológicas son prevenibles. La permetrina, presente en ciertos antiparasitarios formulados para perros, es especialmente tóxica para los gatos y puede provocar temblores, convulsiones e hipertermia. Nunca debe aplicarse un producto canino a un felino, incluso en dosis pequeñas.

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También pueden causar signos neurológicos la hipoglucemia, la insuficiencia hepática, infecciones como la peritonitis infecciosa felina en su forma neurológica y, con menor frecuencia, accidentes vasculares. Por eso, el diagnóstico suele incluir análisis de sangre, medición de presión arterial, examen ocular y, según el caso, estudios de imágenes como tomografía o resonancia.

Qué información ayuda a llegar al diagnóstico

Un video breve del episodio puede ser más útil que una descripción hecha horas después. Conviene registrar cuándo comenzó, cuánto duró, si hubo contacto con tóxicos, cambios en la medicación, caídas, pérdida de apetito o alteraciones al usar la bandeja sanitaria.

En gatos, disimular el malestar es una estrategia heredada de su historia como depredadores y presas. Por eso, una modificación pequeña pero persistente —fallar un salto habitual, dormir en lugares inaccesibles o mirar fijo una pared— merece observación.

Detectar temprano una alteración neurológica no garantiza una causa leve, pero sí aumenta las posibilidades de intervenir antes de que el cuadro avance.