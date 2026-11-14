Por qué los caniches toy sufren más de los dientes, las rodillas y el corazón y cómo prevenirlo

Los problemas de salud más frecuentes en el caniche toy —como la enfermedad periodontal temprana, la luxación de rótula y la degeneración de la válvula mitral— no son producto de la fragilidad individual de cada animal, sino una consecuencia directa de la crianza selectiva orientada al enanismo armónico.

A diferencia de sus ancestros de tamaño estándar, utilizados para el cobro en el agua, el miniaturizado concentra estructuras óseas y orgánicas en un cráneo y un tórax reducidos, lo que altera la biomecánica y la fisiología del animal desde sus primeros años de vida.

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¿Por qué pierden dientes antes que otras razas?

La enfermedad periodontal afecta a más del 80 % de los perros pequeños antes de los tres años, pero en el caniche toy alcanza una severidad particular debido a la desproporción entre el tamaño de sus piezas dentales y la capacidad de su mandíbula.

Durante el proceso de miniaturización, la longitud de los huesos maxilares disminuyó a un ritmo más rápido que el diámetro de los dientes.

Como resultado, las piezas crecen apiñadas o rotadas, eliminando los espacios interdentales naturales por donde la lengua y la saliva arrastran restos de alimento.

Estudios de odontología veterinaria publicados en el Journal of Veterinary Dentistry señalan que esta maloclusión favorece la acumulación acelerada de placa bacteriana bajo la encía.

Además, la menor densidad ósea en la mandíbula inferior hace que la pérdida de hueso alveolar progrese con rapidez: una infección que en un perro grande tarda años en aflojar una pieza, en un caniche toy puede provocar fracturas mandibulares patológicas o fístulas oronasales si no se realiza limpieza ultrasónica periódica bajo anestesia.

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¿Qué provoca el “salto” repentino al caminar o correr?

Cuando un caniche toy corre, levanta una pata trasera durante dos o tres pasos y luego vuelve a apoyarla con normalidad, suele manifestar una luxación medial de rótula. Esta alteración ortopédica ocurre cuando la rótula se desliza fuera del surco troclear del fémur hacia el interior de la pierna.

Investigaciones biomecánicas del Royal Veterinary College de Londres demostraron que la selección por extremidades cortas y finas modifica el ángulo de tracción del músculo cuádriceps.

En lugar de tirar en línea recta sobre la rodilla, el tendón ejerce una fuerza lateral constante sobre un surco femoral que, por factores genéticos, suele ser demasiado poco profundo.

Con el roce repetido, el cartílago articular se desgasta y predispone a la rotura del ligamento cruzado craneal incluso sin traumatismos fuertes. Evitar el sobrepeso y limitar los saltos verticales desde muebles altos reduce significativamente la carga mecánica sobre esa articulación.

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¿Cómo influye la genética en el corazón y las vías respiratorias?

A partir de los siete u ocho años, la principal causa de consulta cardiológica en esta variedad es la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (EMVM).

Se trata de un engrosamiento progresivo y hereditario de las valvas que separan la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Al perder elasticidad, la válvula no cierra herméticamente y permite que parte de la sangre retroceda con cada latido, generando un soplo audible en la auscultación rutinaria.

Un estudio genómico publicado en PLOS Genetics identificó múltiples variantes asociadas a la remodelación del colágeno cardíaco en razas miniatura, confirmando que el deterioro valvular tiene un fuerte componente poligénico.

En paralelo, estos perros suelen presentar colapso traqueal, un debilitamiento de los anillos cartilaginosos de la tráquea que provoca una tos seca similar al graznido de un ganso, especialmente tras tirar de la correa o excitarse.

El uso de arneses de pecho en lugar de collares tradicionales evita la presión directa sobre el cuello y previene crisis respiratorias.

¿Qué señales tempranas conviene vigilar en casa?

La detección precoz modifica el pronóstico de todas estas patologías, ya que muchas evolucionan de forma silenciosa antes de causar dolor evidente: