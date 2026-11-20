Cuando un gato empieza a orinar fuera de la bandeja, lo primero que se piensa es que se trata de un problema de conducta o de territorio. A veces es así. Pero el marcaje y la eliminación inadecuada por enfermedad o estrés son cosas distintas, con causas distintas.

La diferencia está en cómo orina y para qué. Al marcar, el gato suelta pequeñas cantidades, casi siempre de pie y sobre superficies verticales, para dejar un mensaje químico a otros gatos. Si en cambio tiene un trastorno urinario o rechaza el arenero, suele orinar en cuclillas, sobre superficies horizontales y en mayor volumen. La excepción es una obstrucción o una inflamación aguda: ahí expulsa apenas unas gotas, con esfuerzo visible.

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Qué pasa cuando un gato marca territorio

La orina de un gato lleva información sobre quién es. Contiene feromonas y felinina, un aminoácido con azufre exclusivo de los felinos que, al degradarse, produce el olor fuerte y característico.

Según un estudio de la especialista en medicina conductual Sarah Heath, publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery, el marcaje no es un desafío a las personas. Es una forma de calmarse ante cambios en el entorno. Al cubrir con su olor algo desconocido (otro animal en la casa, un mueble nuevo, gatos callejeros que ve desde la ventana), el gato baja su ansiedad.

El patrón se reconoce a simple vista: retrocede hacia una pared o una puerta, levanta la cola en vertical, la hace vibrar en la punta y lanza un chorro horizontal corto.

Después no intenta tapar el rastro con las patas. Es más frecuente en machos enteros, pero lo mantienen hasta un 10 % de los machos castrados y un 5 % de las hembras esterilizadas que viven bajo estrés crónico.

Cuando la causa es médica: cistitis, cálculos y dolor al orinar

La enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD, por sus siglas en inglés) reúne varias afecciones que inflaman la vejiga y la uretra. Según investigaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio, lideradas por Tony Buffington, la causa más común en gatos menores de diez años es la cistitis idiopática felina (CIF), muy ligada a la activación del sistema del estrés.

El gato asocia el dolor de orinar con el arenero y busca superficies blandas o frías: camas, alfombras, bañeras, pisos de cerámica.

A diferencia de lo que pasa con el marcaje, se pone en cuclillas, se queda más tiempo del normal, puede maullar de dolor y se lame la zona genital sin parar.

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Si hay sangre en la orina (hematuria) o intentos repetidos sin que salga nada, es una urgencia, sobre todo en machos: su uretra es angosta y puede taparse con tapones de mucosidad o cristales.

Cómo distinguirlos en casa

Lo más fácil de observar es la postura. Al marcar, el gato está de pie, con la cola erguida y vibrante. Si tiene un problema urinario o rechaza el arenero, se pone en cuclillas y arquea el lomo.

El lugar también ayuda. El marcaje se da sobre superficies verticales: paredes, marcos de puertas, electrodomésticos. La orina por enfermedad o rechazo del arenero aparece en pisos, camas, sofás o ropa.

Con el volumen pasa algo parecido. Al marcar, el chorro es pequeño y sale en forma de aspersión. En un problema urinario puede ser abundante, o reducirse a unas gotas sueltas que salen con esfuerzo.

Otra pista es qué hace con el arenero. Un gato que marca sigue usándolo para orinar y defecar. Uno que está enfermo o lo rechaza lo evita, o entra varias veces sin lograr nada.

Por último, el estado general. El que marca no muestra otros signos: come y se ve normal. El que tiene un problema urinario suele lamerse la zona genital en exceso, quejarse o tener sangre en la orina.

Por qué la lavandina empeora el problema

Limpiar con lavandina o con productos con amoníaco es contraproducente. El amoníaco se parece a lo que desprende la orina descompuesta, así que refuerza el olor y el gato vuelve a marcar en el mismo punto. Hacen falta limpiadores enzimáticos, que degradan las proteínas de la orina y no dejan nada que el olfato felino pueda detectar.

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Retar al gato o acercarle el hocico a la mancha también sube su cortisol y agrava tanto el marcaje por ansiedad como la cistitis por estrés. Si sus hábitos de eliminación cambian de golpe, lo primero que indica la veterinaria es un análisis de orina y una ecografía de vejiga, para descartar una causa orgánica antes de tocar el ambiente o la conducta.