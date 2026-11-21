Quienes viven con un perro Gordon Setter suelen notar una contradicción. En casa es una sombra tranquila que sigue a la familia de habitación en habitación; en un parque o un sendero se vuelve un rastreador incansable que ignora cualquier llamado si huele un ave.

La explicación está en su origen. Es un perro de muestra criado en las tierras altas de Escocia, húmedas y duras. A diferencia de los setters irlandés e inglés, seleccionados por la velocidad, el Gordon se crió para aguantar jornadas largas, trabajar con método y decidir solo en terreno difícil.

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¿Por qué parece terco en el adiestramiento?

En la consulta etológica es común oír que el Gordon es obstinado. Lo que se llama terquedad es autonomía: lo seleccionaron para buscar presas lejos del cazador, así que está acostumbrado a evaluar el entorno y resolver por su cuenta antes de obedecer una orden.

A eso se suma que madura tarde, entre los dos y tres años, bastante después que otras razas grandes.

Castigarlo o corregirlo con dureza en esa etapa juega en contra. Los trabajos sobre temperamento y entrenamiento canino, como los que recopila James Serpell, indican que los perros de trabajo muy sensibles tienden a bloquearse o a evitar al adiestrador cuando se usan métodos punitivos. En cambio, responden bien al refuerzo positivo con olfato y cooperación.

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¿Cuánto ejercicio necesita?

Un adulto sano pesa entre 25 y 36 kilos y mide entre 62 y 67 centímetros a la cruz.

Necesita de 80 a 100 minutos diarios de actividad física, combinada con trabajo de olfato. Si no los recibe, la energía acumulada y la falta de rastreo aparecen como destrozos en la casa o ladridos de frustración.

Su anatomía pide dos cuidados concretos:

Torsión gástrica (dilatación-vólvulo): el tórax profundo y estrecho lo predispone a esta emergencia veterinaria. Conviene repartir la ración en dos o tres tomas y evitar el ejercicio intenso en la hora anterior y posterior a comer. el tórax profundo y estrecho lo predispone a esta emergencia veterinaria. Conviene repartir la ración en dos o tres tomas y evitar el ejercicio intenso en la hora anterior y posterior a comer.

Calor: el manto negro y denso absorbe mucho sol y tolera peor las temperaturas altas que otras razas. En climas cálidos, hay que pasearlo al amanecer o al anochecer.

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Enfermedades hereditarias frecuentes