Los perros más propensos a cavar pozos en el jardín son los de razas seleccionadas históricamente para cazar bajo tierra o trabajar en climas extremos: terriers (Jack Russell, Fox Terrier), dachshunds (perros salchicha), beagles y razas nórdicas como el husky siberiano o el malamute de Alaska. Pero cualquier perro, de raza o mestizo, puede cavar si hay un disparador ambiental o emocional.

Para la etología clínica, escarbar es un patrón motor fijo del repertorio de los cánidos. El perro no está desafiando a nadie. Si se entiende qué lo motiva en cada caso, se puede corregir sin recurrir a castigos que empeoran las cosas.

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La genética de la caza: terriers y dachshunds

El nombre del grupo terrier viene del latín terra (tierra). Durante siglos, estas razas se criaron en Europa para localizar y sacar de sus madrigueras a zorros y tejones.

Un estudio publicado en la revista Cell sobre la base genética del comportamiento canino encontró que diferencias entre razas, como la persistencia en la búsqueda o la reactividad motora, se asocian a variantes genéticas que modulan el desarrollo neuronal y la respuesta a estímulos sensoriales.

Un Jack Russell o un dachshund que detecta un topo, una lombriz o apenas el olor de un insecto bajo el césped activa la secuencia completa de caza: rastrear y excavar hasta capturar. Al rascar, su cerebro libera dopamina, un neurotransmisor del sistema de recompensa, así que la excavación se refuerza sola.

Calor y refugio

Si un husky o un golden retriever cava un hoyo profundo junto a una pared o bajo un árbol en pleno verano, lo más probable es que busque frescura. La superficie del suelo absorbe la radiación solar, pero unos centímetros más abajo la tierra está bastante más fría y húmeda.

Los perros casi no transpiran (solo lo hacen un poco por las almohadillas) y se enfrían jadeando o apoyándose en superficies frescas. Una depresión en tierra húmeda les sirve para eso. En hembras enteras cercanas al parto o con pseudogestación, la prolactina también despierta el impulso de cavar un nido.

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Olfato, aburrimiento y ansiedad

El bulbo olfativo del perro ocupa una porción del cerebro mucho mayor que en los humanos. Huele fertilizantes orgánicos, harina de hueso, raíces recién plantadas, restos de comida enterrados. Si el cuidador abona el jardín con el perro mirando, es probable que horas después el animal intente desenterrar lo que se plantó.

La falta de estímulo físico y mental hace del patio un lugar monótono. Un perro joven, con mucha energía, que pasa horas solo, descarga el estrés o el aburrimiento con conductas repetitivas.

Si las excavaciones frenéticas se concentran cerca de portones o cercos, suele tratarse de ansiedad por separación o de un intento de escapar, por una hembra en celo o por ruidos fuertes como tormentas y pirotecnia.

Cómo redirigir la conducta sin dañar el vínculo

Retar al perro horas después de encontrar el pozo no sirve: los cánidos solo asocian una consecuencia con lo que hicieron unos segundos antes. Los castigos físicos o frotarle el hocico en la tierra únicamente suben el cortisol, la hormona del estrés, y pueden agravar el problema.

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Los etólogos recomiendan, en cambio, darle un lugar donde sí pueda cavar: un arenero propio con tierra suelta, donde se entierren juguetes o premios. También ayudan los paseos con tiempo para olfatear, sombra fresca con agua limpia siempre disponible y juegos de búsqueda en la rutina diaria. Con eso la necesidad de destruir el jardín baja de forma sostenida.