Cambian a jefe de terapia del Hospital Nacional de Itauguá

Consultado el médico dijo que su cambio está dentro de las prerrogativas de la directora general, Dra. Yolanda González. “Según palabras textuales de la directora general: no puede trabajar conmigo”.

Por otro lado, señaló que todo paciente que ingresa debe ser recibido y tratado de acuerdo al protocolo establecido para coronavirus, entre los cuales se encuentra la administración de equipos individuales.

“Mi obligación es que el personal que esté trabajando conmigo esté protegido, mi mayor preocupación era eso hasta esta mañana”, aseguró al agregar que ni siquiera disponen de la mínima cantidad de equipos para trabajar con pacientes con COVID-19.

Detalló que según la Organización Mundial de la Salud, por cada cama de terapia intensiva que trabaje con pacientes con probable coronavirus se debe contar con 25 equipos de protección individual. Detalló que debe ser un traje impermeable, con capucha, con gafas, con mascarillas especiales, que dijo tienen, pero acotó que no así la protección facial que es como una mascarilla de acrílico para evitar que las gotitas de la tos o estornudo lleguen hasta la cara del trabajador.

Afirmó que el equipo con que cuentan corresponde a unos sobrantes de la contingencia ébola, que fue hace unos siete años, que afirmó consiguieron por cuenta propia de otros servicios, pero que no fueron proveídos en tiempo y forma por la dirección del Hospital.

“Hasta esta mañana nosotros teníamos cinco equipos y hemos utilizado cuatro, luego de recibir esta paciente hemos solicitado nuestra reposición y nos iban a enviar sólo tres”, refirió.

Al respecto la directora general del Hospital Nacional, Dra. Yolanda González, lamentó lo sucedido con Okinaka, pero dijo que el trabajo en equipo en momentos de crisis hace que se tengan que tomar decisiones de este tipo. “No tengo alternativa. Necesito otro tipo de liderazgo”, acotó al añadir que aún no tiene para el reemplazo del ex jefe que aclaró, seguirá siendo parte del staff de profesionales.

Señaló que Okinaka lanzó por las Whats App rumores falsos respecto a una paciente puérpera asegurando que tenía COVID-19, llegando a ocasionar pánico en el personal de enfermería y médico. Señaló que necesitan trabajar con tranquilidad, más cuando ya se sabía que la paciente tenía una neumonía, pero él manejó como si fuera un COVID-19.

“Ya tuve mi primer positivo.. UCIA.. Como astronauta me vesti... Lo que no se nos preparo es como trasportar la.muestra... contaminaremos nuestra canasta” (Sic) había escrito el médico sobre el caso que ya fue descartado como coronavirus.

Respecto a que no se dispone de todos los equipos de protección señaló que en la foto que él mismo distribuyó se puede ver que se cuenta. No obstante, dijo que aún no internan en la Terapia a pacientes con COVID, y hasta que esté la sala, están preparados para enviar al Ineram.

“Vamos a contar con una sala que va a tener toda la garantía para el paciente y el personal, y espero que máximo en una semana este lista porque el Ministerio de Salud esta adquiriendo todos los equipos e insumos. Tengo que darle seguridad a los médicos y hoy estuvieron representantes de la Organización Panamericana de la Salud a ver todo”, indicó la directora del hospital nacional.