Intendente de Areguá, nuevamente involucrado en disposición irregular de basuras

El intendente de Areguá, Humberto Denis Torres, se expone de vuelta a una imputación luego de que vecinos descubrieran que vehículos y funcionarios de la comuna se encontraban arrojando basura presuntamente de manera irregular. El jefe comunal ya fue imputado por un caso similar anteriormente.

Por ABC Color
15 de julio de 2020 - 20:53
Este artículo tiene 5 años de antigüedad
Foto Gentileza

Vecinos de Areguá de vuelta sorprendieron a funcionarios de la municipalidad deshaciéndose de varias bolsas de basura en una propiedad, presuntamente sin poseer los permisos correspondientes. Lo peor es que hace apenas una semana se denunció un hecho similar en el barrio Las Mercedes de ese municipio y el fiscal del medioambiente, Halil Rachid imputó al intendente.

Rachid destacó que si bien el intendente acercó algunas documentaciones y presentó testigos, los elementos arrimados a la investigación no serían suficientes para eximirlo de los delitos que se le investigan, ya que presuntamente ni siquiera consultaron ni tienen documentación de permisos otorgados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El fiscal del primer caso destacó que al ser delito, el intendente se expone a medidas privativas de prisión de máximo 5 años y multa y también por ello se le otorgaron medidas alternativas a la prisión mientras prosigue la investigación.

Este nuevo caso denunciado hoy recae en la fiscal Liza Martínez, que eventualmente analizará los elementos y podría disponer una nueva imputación.

