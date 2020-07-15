Intendente de Areguá, nuevamente involucrado en disposición irregular de basuras

Vecinos de Areguá de vuelta sorprendieron a funcionarios de la municipalidad deshaciéndose de varias bolsas de basura en una propiedad, presuntamente sin poseer los permisos correspondientes. Lo peor es que hace apenas una semana se denunció un hecho similar en el barrio Las Mercedes de ese municipio y el fiscal del medioambiente, Halil Rachid imputó al intendente.

Rachid destacó que si bien el intendente acercó algunas documentaciones y presentó testigos, los elementos arrimados a la investigación no serían suficientes para eximirlo de los delitos que se le investigan, ya que presuntamente ni siquiera consultaron ni tienen documentación de permisos otorgados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El fiscal del primer caso destacó que al ser delito, el intendente se expone a medidas privativas de prisión de máximo 5 años y multa y también por ello se le otorgaron medidas alternativas a la prisión mientras prosigue la investigación.

Este nuevo caso denunciado hoy recae en la fiscal Liza Martínez, que eventualmente analizará los elementos y podría disponer una nueva imputación.

