Consumo de oxígeno sube a niveles críticos, pero garantizan provisión

Anoche y esta madrugada se vivieron momentos de tensión porque varios pacientes denunciaron que en el Hospital de Villa Elisa hubo un faltante de oxígeno. Fue el propio intendente, Ricardo Estigarribia, quien tomó las riendas junto con otras personas para buscar este insumo vital para el soporte de las personas internadas con coronavirus.

Al respecto, el Dr. Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, dijo este jueves en conversación con ABC que el consumo de oxígeno se quintuplicó durante la pandemia y que el problema en Villa Elisa guarda relación con la incapacidad de provisión de una de las empresas que tienen contrato con el Estado, una firma llamada La Oxígena Paraguaya, que importa el insumo.

León explicó que el sistema de cada hospital tiene una suerte de reservorio que permite mantener la distribución normal para que, mientras tanto, se busque reposición, por lo que es muy difícil que haya desabastecimiento, aunque reconoció que puede haber “situaciones estresantes” como la que se presentó en Villa Elisa.\

El médico indicó además que La Oxígena, al no poder abastecer por su cuenta, llegó a acuerdos con otras cuatro empresas para que le respalden. Detalló que esta empresa provee del 30% de oxígeno al Ministerio de Salud y que otras cuatro, que no tienen inconveniente, proveen el restante 70%.

“El consumo de oxígeno se ha quintuplicado en hospitales. En ningún momento estuvo en riesgo el Hospital de Villa Elisa de quedarse sin oxígeno. La empresa se acercó para cargar los balones”, dijo León.

De acuerdo a los datos que dio el director, La Oxígena provee –o debe proveer– actualmente cinco toneladas de oxígeno por día. En enero, el consumo total de este insumo dentro del sistema del MSP fue de 300.000 m3, pero ese número trepó a 630.000 m3 en marzo. León adelantó que los números seguirán creciendo a raíz de la instalación de más camas y más pacientes que lo requerirán.

Como agregado, explicó que el Ineram, el Hospital Barrio Obrero, el de Ñemby y otros fueron abastecidos en base a un acuerdo al que llegó La Oxígena con otras empresas.

Las otras cuatro firmas que proveen de oxígeno al MSP son: Praxair, Compañía Paraguaya de Oxígeno (CPO), Cryogas y Gas Metal. De las cinco firmas, tres producen el insumo en Paraguay.

“El hecho de que nos abstraemos de la realidad no es correcto. Estamos en permanente comunicación con nuestros directores. Entendemos la preocupación (…) El 70% de la demanda del Ministerio de Salud y del sector privado está cubierto por otras empresas que sí producen oxígeno”, sostuvo León.

Finalmente, el director dijo que “se está trabajando” para que no haya desabastecimiento de oxígeno y adelantó que la planta productora de oxígeno de Acepar podría estar activa en dos meses. “Estamos trabajando para que eso no suceda. Eso no va a suceder”, finalizó.