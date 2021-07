Denuncian falta de oxígeno en Hospital de Villa Elisa, que está abarrotado de pacientes

“No dan abasto, el Hospital está colapsado, no hay lugar y ahora se suma la falta de oxígeno, no sé si es un problema entre el Ministerio de Salud y la empresa o que esta ya no tiene la capacidad de cubrir la demanda de oxígeno”, dijo el jefe comunal.

Efectivamente, representantes de la empresa proveedora La Oxígena Paraguaya S.A., comunicaron al hospital que por la gran demanda de oxígeno, se encuentran sin posibilidad de cubrir los requerimientos.

Agregó que es terrible la situación que se está viviendo actualmente y que con camiones y funcionarios municipales están buscando constantemente dónde recargar oxígeno para tratar de que nadie muera por la falta del producto medicinal.

“A este ritmo de contagios, sumado a la falta de oxigeno, en días más vamos a estar lamentando la perdida de varias vidas si no se resuelve por lo menos la provisión del oxígeno”, señaló.

“Nuestra planta generadora de oxígeno llegará a fines de abril si Dios quiere, aunque estamos tratando de acelerar el proceso necesitamos que la empresa asegure la provisión un par de semanas más por lo menos”, acotó.

Dijo que la comuna envió un vehículo al Instituto de Previsión Social (IPS) para poder cargar el oxígeno para esta noche. “Muchas personas están internadas en el hospital y ya no se tiene oxígeno y tuvimos que ir al IPS Central para recargar y gracias a la ayuda de una patrullera pudimos abrir camino para llegar más rápido”, expresó el jefe comunal.

Los balones de oxígeno provenientes del IPS en vehículos municipales llegaron alrededor de las 23:00, según informó desde el lugar el periodista de ABC Rodolfo López.

En la oportunidad, el intendente Estigarribia remarcó que puede considerarse “criminal” la falta de oxígeno con la situación actual. Reiteró que la empresa que ganó la licitación debe cumplir con la provisión.