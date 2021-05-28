Detienen a dos presuntos delincuentes por supuesto intento de asalto a tienda

Gustavo Moreno Urizar, subjefe de la Comisaría 53ª Central, del barrio San Miguel de San Lorenzo, informó a ABC que la detención se produjo durante una patrulla preventiva hecha por personal a su cargo sobre Laguna Grande y Brítez Borges, de esa ciudad.

Uno de los detenidos, identificado como Jorge Antonio Núñez Real (35), tiene siete antecedentes por robo agravado y una orden de captura. El segundo es Daniel Fernández, de 45 años, sin antecedentes. En poder de ambos se encontró un revolver calibre 38, informó Rodolfo López, periodista de ABC.

Según el subjefe policial, estas dos personas estaban intentando asaltar un local de Biggie en la zona. Sin embargo, presumen que también uno de ellos asaltó otra tienda de la cadena ayer en horas de la siesta sobre Waldino Ramón Lovera casi Etienne, en Fernando de la Mora.

Este punto de la cadena de tiendas, la de Waldino Ramón Lovera casi Etienne, es un sitio “preferido” por los asaltantes para perpetrar sus golpes. El miércoles pasado, un supuesto ladrón que iba a atracar el sitio fue abatido por agentes tras una balacera con los uniformados. Ayer, jueves, como se mencionó, el local fue asaltado presuntamente por uno de estos dos detenidos hoy.

