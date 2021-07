Poca gente acudió a aplicarse la vacuna anticovid en Fernando de la Mora.

El director del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, Dr. Luis Battaglia, señaló que la semana anterior apenas llegaban a un promedio de 100 por día. En tanto, esta semana aumentó porque aún así el promedio se mantuvo en 300.

Indicó que se prepararon para recibir a más personas pero que lamentablemente eso no ocurrió y espera que la próxima semana acuda más gente. Es considerando que desde el lunes podrán acceder ya también quienes cumplieron 60 años en adelante, siempre teniendo en cuenta su terminación numérica y le corresponde al 0 y al 1.

Por otro lado, el doctor Battaglia dijo que como desde el inicio continuarán acudiendo a buscar en ambulancia del municipio, del hospital o en vehículo particular a personas que no tienen parientes que puedan acercarles o estén en una situación de vulnerabilidad que no les permite llegar. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 506 -871.

Antigripal

Respecto a las vacunas antigripales se vio un panorama distinto, en el local de la ex Unión de Veteranos de la Guerra del Chaco, sobre ruta Mcal. Estibarribia, en el km. 7, donde la inmunización es de lunes a viernes, de 7 a 12.

Acudieron un promedio de entre 500 a 550 por día, desde que el Ministerio de Salud libero la aplicación de la misma para todos los ciudadanos interesados, que se dio a partir del lunes 31 de mayo pasado.