Paraguayos mueren de covid por falta de atención en tiempo y forma, afirma hija de una víctima del virus

“Mi mamá murió víctima de este sistema colapsado, que solamente te hace caso cuando estás desaturando 60 en agonía. Creo que una de las decisiones más acertadas fue comprar un oxímetro, todos deberían tener uno. Cuando saturaba menos de 95 le mandé al bendito hospital de referencia, grandísimo Calle’i. Mi mamá asmática crónica, no le hicieron una placa, ni un examen, volvió a casa con una receta de paracetamol que encima tenía que comprar. Criminales”, detalló en sus redes Evelin Benegas.

Detalló que su madre Sandra Cristina Meza, de 49 años, empeoraba y una noche le acompañó al Hospital Nacional, donde le explicó a la doctora de guardia, que ella es asmática, que estaba desaturando y somnolienta. Sin embargo, su experiencia de nuevo fue decepcionante, salieron y su mamá se tuvo que recostar en la vereda para esperar el ómnibus, mientras su saturómetro marcaba 88.

“Ni siquiera me miraba a mí a la cara, solo se dirigió a mi mamá y le indicó salbutamol. Nada nuevo bajo el sol, mi mamá no vivía sin ese aerosol. Entonces insistí, le pregunté si podían hacerles algunos análisis, alguna placa, algo y ya molesta por mi insistencia, me responde: ¨Vos por tu parte podés hacerle lo que quieras, acá sólo hacemos análisis y estudios a los internados”, afirmó.

Comentó que su madre ya necesitaba oxígeno de alto flujo, pero su madre casi muere en la ambulancia hasta que finalmente llegaron al Hospital Regional de Guarambaré, donde le asistieron muy bien pero le faltó oxígeno por 15 minutos, hasta que consiguieron su traslado a un hospital privado donde entró a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció uno días para terminar falleciendo por falla multiorgánica el pasado 1 de junio.

“No tengo ninguna duda de que el causante del colapso de sus pulmones fue la falta de oxígeno. ¿Cómo puede faltar oxígeno en un hospital que atiende a pacientes por covid? Un año entero nos encerraron, tuvieron un año para prepararse. Paraguay está en catástrofe, nuestra gente muere ahogada ante el silencio criminal del gobierno”, remarcó.

Dijo que se preguntaron por qué les pasa a ellos, pero se dieron cuenta que también le pasada “a Betty, Sonia, Juan Carlos y José Luis, un primo lejano, una tía muy querida y un amigo de infancia. Estamos muriendo ahogados. En un país serio mi mamá ya hubiera estado vacunada, nunca jamás faltaría oxígeno en los hospitales. No me de el pésame, indígnese de una vez por este gobierno ineficiente, corrupto y criminal”, escribió.

Versiones

Al respecto, el director del Hospital de Callei, Dr. Luis Pratts, señaló que si amerita el médico de guardia le da una orden y se realizan los estudios dentro del hospital, y aseguró que cuentan con paracetamol. Por su parte, la directora médica del Hospital Nacional, Dra. Estela Torres, señaló que los analisis se realizan solamente para los pacientes internados del nosocomio porque dijo que para eso están los hospitales distritales.

Respecto a que la mujer estaba desaturando pero igual no la dejaron internada, dijo que probablemente en ese momento no tenía criterio de internación.