Covid: unos 18.000 alumnos abandonaron las clases desde el inicio de la pandemia

La pandemia trajo consigo un mal que hasta el momento no se había notado mucho, pues se le daba prioridad a la situación sanitaria, pero también es preocupante.

Desde que los niños fueron enviados a sus casas y las clases presenciales quedaron suspendidas por la pandemia del coronavirus, ya han desertado de las escuelas y colegios un total de 18.000 estudiantes.

A su vez, en medio de la crisis sanitaria cerraron sus puertas casi 91 colegios. Esta situación, dijo el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, podría ser peor si no se abre un debate urgente sobre la crisis del sistema educativo.

Lea: Colegios privados no ven necesidad de suspender clases presenciales

MEC debe instalar el debate

El vocero de los colegios privados remarcó que es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el responsable de generar este debate sobre la crisis educativa que afecta a nuestro país.

“Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los alumnos del sector oficial que no tienen acceso a internet y por ende a las clases virtuales en tiempo real. Entonces están recibiendo cartillas, tareas por WhatsApp, y vamos por el año y medio. Si no hemos podido solucionar esta situación, no nos tiene que llamar la atención que de aquí a fin de año se duplique la cantidad de jóvenes que van a dejar el sistema educativo”, vaticinó Luis Cáceres Brun.

Cáceres Brun manifestó que esperan que las autoridades instalen más pronto que tarde el debate sobre la situación, y “que nos muestren el camino para construir juntos un camino de salida a la pospandemia y a la crisis educativa”.

Lea más: Ya son 66 escuelas las que cerraron por brotes de coronavirus, según Sinadi

No quieren prolongar vacaciones

Además, el presidente de colegios privados se mostró en contra de extender las vacaciones de invierno por una semana más, tal como plantea el MEC

“Creemos que este es el momento de no privar a los alumnos de su derecho a la educación, y con dos semanas de receso es suficiente para realizar ajustes”.

“Le dijimos al ministro (de Educación) que esa tercera semana queremos continuar las clases; vamos a enviar por nota y todas las instituciones que estén de acuerdo con continuar las clases a partir de la tercera semana de receso de invierno, así lo harán”, adelantó.