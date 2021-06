Luqueños se manifiestan y piden que OGD y su hijo sean condenados

Los abogados María Esther Roa y Federico Campos López Moreira encabezan la manifestación ciudadana frente al edificio del Poder Judicial, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, pidiendo que el proceso en contra del ex legislador cartista y su hijo, el concejal de Luque por el Partido Colorado Óscar Rubén González Chaves, no termine en el “oparei”.

“No tenemos miedo, estamos esperanzados en que el Tribunal de Sentencia dicte una condena contra este clan que tanto daño le sigue haciendo al país. No vamos a descansar hasta que los González Daher vayan a Tacumbú, no a una de las salas de la Agrupación Especializada”, expresó Campos López Moreira.

El profesional agregó que el pueblo está cansado de que la fiscala general, Sandra Quiñónez, designe a agentes que eran secretarios de los González Daher para investigar los hechos de corrupción que cometieron en los cargos públicos. Indicó que están siguiendo atentamente la labor de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en el juicio oral a OGD y su hijo.

Anunció que continuarán con las manifestaciones en la sede judicial hasta que finalice el juzgamiento y el exparlamentario colorado y su hijo tengan una ejemplar condena. En ese sentido, afirmó que sin justicia no puede haber paz, educación ni salud en el país.

Los manifestantes señalaron también que “el Paraguay va a empezar a funcionar cuando la justicia funcione” y que Óscar González Daher “tiene que ir 50 ó 100 años a Tacumbú, hasta que pague todo lo que robó”.

El juicio oral al ex senador colorado y su hijo continúa mañana, desde las 8:00, con la producción de pruebas periciales ofrecidas por la defensa. El juzgamiento está a cargo del tribunal especializado en delitos económicos, integrado por los jueces Yolanda Portillo (presidenta), Yolanda Morel y Jesús Riera.

La acusación

La Fiscalía sostiene que Óscar González Daher no puede justificar el origen de más de G. 6.000 millones, acumulados entre los años 2008 y 2018, mientras que Óscar González Chaves no puede explicar el origen de más de G. 51.000 millones y US$ 82.000, desde 2009 hasta 2018, tiempo en el que se desempeñó como concejal municipal de Luque por el Partido Colorado.

Según el Ministerio Público, ambos acusados hacían lavar su dinero a través de la firma Príncipe di Savoia, que fue creada en 2009. En la acusación se afirma que es una empresa de fachada y que desde un principio fue administrada por OGD y su hijo, pese a que en su conformación aparecen otros accionistas.

Para los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera existe certeza para que el exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves sean condenados por los hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.