Redujeron las compensaciones por suspensión en IPS y suman pedidos por aislamiento preventivo

De acuerdo a los datos proveídos, en junio del año pasado -en la primera etapa de la pandemia- el Instituto de Previsión Social (IPS) había destinado en concepto de compensación económica por suspensión laboral alrededor de US$ 17.134.559. Este monto se otorgó como subsidio a alrededor de 101.902 trabajadores con contratos postergados.

En cambio, durante el mismo mes de este 2021, la Previsional tan solo cuenta con unos 7.632 trabajadores con contratos suspendidos, por lo que el monto a destinar para el pago de compensaciones económicas se redujo a US$ 1.136.032.

Halley señaló que la reducción de pedidos de compensación por suspensión de contrato responde -principalmente- a que muchas patronales se pusieron al día con sus obligaciones con la Previsional, teniendo en cuenta que el IPS advirtió sobre empresas que hacían trabajar a sus colaboradores y de igual forma los hacían figurar como suspendidos. “La disminución de las compensaciones obedece -en gran parte- al anuncio de IPS de que se perseguirá el fraude: empresas que simulaban suspensiones pero igual hacían trabajar a sus empleados. La ayuda de la prensa fue fundamental”, sostuvo.

Lea más: Compensaciones económicas: Solo quedan 16 millones, de los 100 destinados a los suspendidos en pandemia

Además, mencionó que la situación es consecuente a la reactivación económica del sector gastronómico, que ha vuelto a operar con horario extendido tras el cese de algunas restricciones.

Por otra parte, el gerente de Prestaciones del IPS informó que la cantidad de pedidos de pago por aislamiento preventivo aumentaron en el último semestre. Detalló que en dicho período el promedio de solicitudes es de 4.000 mensual y que ya se alcanzó las 73.028 acreditaciones en ese concepto, desde el inicio de la pandemia. “Las compensaciones bajaron a 7.632, pero el subsidio por aislamiento, que es de 4.000 por mes, ya superó las 73.000 solicitudes desde junio 2020 a junio 2021″, mencionó.

En ese sentido, el funcionario de la Previsional indicó que el aumento de pedidos de pago por aislamiento preventivo también se da por la reactivación de algunas actividades económicas, teniendo en cuenta que ello refiere de mayor personal en los locales laborales y, por ende, mayor riesgo de contagio. Acotó que la situación también podría tener relación con que “la gente se está cuidando más”.

Cabe destacar que las autoridades sanitarias informaron -en la última actualización epidemiológica- que casi todo el territorio nacional es considerado zona roja de COVID-19.

Lea más: Subsidios y apoyo a sector empresarial en nueva ley

El gerente de Prestaciones Económicas del IPS también informó que actualmente cuentan con un remanente de US$ 14.000.000 para las acreditaciones tanto por aislamiento preventivo, reposo COVID y compensación económica por suspensión laboral, de los US$ 100.000.000 transferidos por el Estado a la Previsional en concepto de pago de deudas. Según indicó, dicho recurso serviría para el pago de dichos subsidios solamente hasta el mes de julio. “Para después de julio ya no tenemos más”, subrayó.

Nueva transferencia al IPS

El Ministerio de Hacienda había prometido -a pedido del IPS- una nueva tranferencia de US$ 50.000.000 a la Previsional para que esta pueda seguir acreditando los subsidios a los trabajadores con contratos suspendidos y que se daría en el marco de la deuda histórica del Estado con el Instituto. Al respecto, Halley indicó que podría haber novedades en julio próximo.