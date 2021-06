Gasto Cero: depósito de ingreso a privados no está contemplado en ley

Al menos unos 2.000 pacientes, que requirieron de internación en diversos nosocomios del país ya fueron beneficiados con la cobertura de la Ley N° 6725/2021 “Fondo Nacional UTI” y Ley N° 6742/2021 “Gasto Cero”. Otros, sin embargo, que pagaron una millonaria suma como depósito para el ingreso a un sanatorio privado, todavía aguardan ser “salvados” por el Ministerio de Salud Pública (MSPSB).

A la fecha, se tiene pendientes al menos otras 4.000 solicitudes que no pueden ser procesadas por diversas trabas, desde la falta de documentación hasta la negativa del nosocomio de ajustarse a la ley alegando la falta de pago por parte de Salud Pública.

Además -según denuncian- ninguna de estas leyes deja claro qué hacer si se solicita un depósito de ingreso para ser aceptado en un sanatorio privado, por lo que para acceder a una cama de terapia, el paciente debe pagar una fuerte suma de dinero a modo de garantía.

“Toda ley nueva al principio tiene ciertas dificultades por cosas que no fueron contempladas en un principio para su promulgación, pero que se debe ir puliendo en la medida que la ciudadanía requiera acceder a este tipo de beneficio. Ninguna de estas leyes contempló el tema de depósito, solo está claro los mecanismos de ingreso”, dijo sobre el tema el doctor Ángel Nuñez, director de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias de Salud Pública.

Reconoció así que lastimosamente, no se previó el condicionamiento realizado actualmente por los sanatorios privados que piden una garantía para aceptar a un paciente.

El doctor Nuñez anunció sin embargo que ya se está conversando con el sector privado sobre este requerimiento y que muchos sanatorios ya no realizan esta solicitud.

“Un grupo de sanatorios de Asunción ya no está solicitando ese depósito de ingreso. Iremos conversando con los diversos grupos para eliminar poco a poco este requisito. No obstante, el Ministerio de Salud no puede alterar el mecanismo administrativo de una empresa privada”, sostuvo.

Con relación a la deuda de la cartera sanitaria con los sanatorios, mencionó que el tiempo de pago depende del momento en que el paciente sale de alta y finaliza el servicio prestado por el sanatorio privado, que posteriormente debe presentar los documentos requeridos para el desembolso del monto, que habitualmente es luego de 30 días.

“Si hay algún tipo de imcumplimiento se debe realizar la denuncia a través de los canales adecuados. Tratar de dar respuesta a todas las inquietudes”, dijo.

