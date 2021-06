Denuncian modus operandi de estafa de algunos choferes de Uber en Paraguay

Urrutia, a través de su usuario @Urrutia93 en Twitter, contó cómo fue una frecuente víctima de choferes de la aplicación Uber en Paraguay. Estas personas le cobraban por la totalidad del viaje que le calculaba la plataforma, pero hacían figurar un trayecto más corto.

El denunciante advirtió que, además de ser una estafa, el modus operandi es peligroso para el usuario, haciendo énfasis en las mujeres, que son víctimas frecuentes de acoso.

Según Urrutia, los choferes de la aplicación que trabajan de forma ilegal le preguntan al cliente cuánto les figura el precio del viaje hasta el destino en donde solicitaron. Sin embargo, después de un par de cuadras, activan el “Modo avión” del teléfono o desactivan el GPS, lo cual da como terminado el viaje o lo hace imposible de seguir a través del mapa de la aplicación.

Hola gente (especialmente chicas), quiero contarles un nuevo modus operandi que están usando los choferes de @Uber_PY que trabajan en negro para pagar la comisión mínima (y probablemente son los mismos que no aceptan tarjeta). Este método puede ser peligroso para el usuario. — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

Resulta que cuando te subis al vehículo te preguntan cuánto alcanza tu viaje, le decís el monto, se mueven 4 o 5 cuadras y activan el modo avión de su teléfono o apagan sus paquetes de datos. Esto hace que la app no pueda rastrear el viaje. — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

La plataforma entonces entiende que el viaje terminó y fue más corto, por lo que llega un comprobante con un monto menor al pagado, llevándose el chofer la diferencia.

Al terminar el viaje te cobran exactamente lo que le dijiste al Chofer y todo está aparentemente bien. El problema empieza cuando te llega el correo de Uber con tu comprobante de pago diciendo 11.500 siendo que vos abonaste un monto superior. — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

En el hilo publicado en Twitter, también Urrutia afirma que cuando el chofer desactiva el GPS o coloca su teléfono en modo avión, el sistema de emergencia de la aplicación del cliente se inhabilita, no pudiendo hacer una denuncia al instante.

Probando fui descubriendo que cuando el chófer hace esto, el rastro de Uber no funciona. No podes usar el sistema de emergencia de la app y, si tenés algún inconveniente Uber te va a reembolsar únicamente 11.500. — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

“Además la gente que hace esto usa Google Maps sin paquetes de datos, lo que te hace dar muchas vueltas innecesarias y tardás más en llegar a tu destino (…) ¿Cómo yo lidio con esta gente? Cuando me preguntan cuánto alcanza el viaje, les digo que no sé, que hice el pedido desde mi teléfono corporativo y ya lo dejé en la oficina. Cuando llegó al destino espero a que me muestre el monto en pantalla de lo que debo abonar (…) Una vez terminado el viaje, los califico con una estrella y los reporto en la opción ‘el chofer fue grosero o poco profesional’, eligiendo la opción ‘otros’ y detallando el caso paso por paso. Al día siguiente bloquean al socio conductor”, narró el denunciante.

Ademas la gente que hace esto usa Google maps sin paquetes de datos el cual te hace dar muchas vueltas innecesarias y tardas más en llegar a tu destino — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

¿Como yo lidio con esta gente? Cuando me preguntan cuánto alcanza el viaje, les digo que no se, que hice el pedido desde mi teléfono corporativo y ya lo dejé en la oficina. Cuando llegó al destino espero a que me muestre el monto en pantalla de lo que debo abonar — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

Y si se siguen haciendo los ñembotavy les digo que les voy a abonar lo que me llegue al correo y que por favor active sus paquetes de datos. — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

Una vez terminado el viaje, los califico con una estrella y los reporto en la opción "el chófer fue grosero o poco profesional", eligiendo la opción "otros" y detallando el caso paso por paso. Al día siguiente bloquean al socio conductor. (Ver imagen) pic.twitter.com/yQVeH8amWv — Carlos Urrutia (@Urrutia93) June 21, 2021

Las declaraciones de Urrutia generaron una cascada de denuncias de casos similares de usuarios que comprendieron por qué les figuraba el precio de un viaje más barato cuando habían pagado más dinero por los trayectos que hicieron.

Con frecuencia, los choferes de Uber son denunciados por no aceptar tarjetas de crédito como método de pago en los viajes. Muchos choferes también trabajan en unidades que no les corresponden según la plataforma porque fueron reclutados como parte de redes que gestionan varios vehículos como una flota.

Esto es lo que me viene pasando ya en dos oportunidades, la última vez el tipo me agredió verbalmente, hice todas las denuncias por la app tb https://t.co/2VX96FfK7F — ir๓i (@IrmiB) June 21, 2021

A mi un uber sin vergüenza me dijo que hacía eso🤣🤣 https://t.co/OpPDik7oNk — Valeria (@valespinolaa_) June 21, 2021

Mirando mis recibos en el correo, me percato que ya me hicieron lo mismo. Increíble como nos empeñamos luego a quedarnos siempre 1000 atrás en TODO. https://t.co/fQyACpfzFE — Natalia (@nataliacabanas_) June 21, 2021

Que loco. A mí una vez me preguntó cuánto me mostraba en la app, le dije el monto, canceló el viaje y me dijo: te voy a llevar así nomas y te cobro lo mismo. https://t.co/wITVYLTax3 — 🏳️‍🌈 (@pwittch) June 21, 2021

Ya me pasó como 4 veces y ahora todo tiene sentido 😤 https://t.co/TXeA59MksL — noe (@noeshiii) June 21, 2021

Una vez vi como un chofer puso en modo avión su celular y yo así (?¿¿¿ por qué pondría en ese modo si está trabajando (pensé que no iba a poder hacer o recibir nada), había sido era para esto, obvio que también se dió mil vueltas y pagué demás👍 https://t.co/9N5NwPu5GW — Món (@atomicmoonn_) June 21, 2021