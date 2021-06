Richer: División en Senado es porque opositores se la pasan “jugando a las internas coloradas”

Con respecto a la decisión dividida al interior de su bancada, el senador Hugo Richer comentó en contacto con ABC Cardinal, que en las bancadas liberales también ocurrió lo mismo, y que si bien esperaba una señal de unificación en las bancadas en el Senado, esto demuestra que no existe una “hoja de ruta”, un proyecto de la oposición para ser alternativa en las elecciones presidenciales del año 2023.

Manifestó que el acuerdo que se tenía era para manejar el Congreso 2021-2022 y 2022-2023 con el liderazgo de la oposición, pero de cara a un proyecto 2023 2028.

Debían empezar a construir

“Obviamente dentro de esa línea no entraba ningún colorado”, dijo, pero reconoció que sus compañeros de bancada tienen visiones diferentes, y no quiso entrar en conjeturas en cuanto a por qué votan a un colorado cuando supuestamente se realizan campañas como ANR nunca más.

“El intento era empezar a construir ese proyecto, post internas liberales, pero creo que no existe, y esa es la parte más preocupante, porque estamos en una situación difícil del país, con un gobierno muy débil y cuestionado, la crisis sanitaria, su impacto económico y social, que durará un tiempo largo”, resaltó Richer.

“Ser alternativa ahora”

Lamentó que si la oposición no entiende que tiene que ser alternativa y no empieza a construir “ahora, no en marzo de 2023, como siempre ocurre, evidentemente todavía no hay señales para que la oposición pueda ejercitarse en un acuerdo”.

Aseguró que si toda la oposición se propone unirse para lograr acuerdos, sí hay votos suficientes.

Criticó que la oposición se divide jugando en las internas de los colorados, lo que también evidencia la ausencia de un proyecto con miras a las presidenciales.

Con respecto a la posibilidad de reactivar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, opinó que en Diputados esto “básicamente depende de Horacio Cartes”, y para que eso ocurra “Cartes tiene que estar de acuerdo con que el vicepresidente Hugo Velázquez asuma la Presidencia”.

Vaticinó que la presión de la gente también puede determinar la renuncia de Mario Abdo, pues en la conducción sanitaria con respecto a las vacunas, hay un problema real de conducción política “y nadie puede descartar que se le dé una salida política a esto”, analizó.