Senador Eusebio Ramón Ayala descarta ser funcional a Cartes y dice que “enojo” de HC no se da por su derrota en la mesa directiva

En comunicación con ABC Cardinal, el senador Eusebio Ramón Ayala descartó que sea funcional a Cartes, considerando que los que acompañaron su candidatura son considerados como “aliados” de HC. “No soy funcional a nadie en mi condición de senador ni de persona porque no dependo de nadie. Aparte hago y quiero que el Partido Liberal y el país hagan su propia ruta no dependiendo de Horacio Cartes ni Mario Abdo”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que “no es objetivo” que se asegure que la bancada liberal responde a Cartes por el simple hecho de que se considere al senador Blas Llano (PLRA) –quien apoyó su candidatura- como aliado de HC. “Solamente porque a Blas (Llano) le tildan que es aliado de Cartes; entonces, todo el bloque se convierte cartista, ya es demasiado. Al menos yo no soy cartista ni abdista, tampoco colorado”, declaró.

Así también, subrayó que no fue candidato de HC y agregó que no le consta que su postulación haya tenido el respaldo de Cartes como se presume, ya que –según indicó- de ser cierta tal presunción hubiese obtenido los votos de sus colegas que responden al expresidente. “Si Cartes hubiese operado, hubiese sido el presidente (del Senado), pero no fue así”, sostuvo.

Comentó que en la oposición se buscó un candidato de consenso y que su candidatura surgió tras un ofrecimiento que le realizaron en consideración de que se podría obtener el cargo mediante su figura. “No se presentó (mi candidatura) porque estaba seguro de que iba a ganar, que quería el cargo o porque quería estar en la línea de sucesión. Más bien fue porque queríamos marcar posición de que podíamos ganar o perder”, mencionó.

Asimismo, el senador liberal dio a entender que “no se construye” en política descartando a los sectores que no responden al cartismo o al Partido Colorado.

En otro momento, Ayala planteó que el “enojo” en Honor Colorado contra al abdismo no fue porque no lo instalaron al frente del Senado. Afirmó que los cuestionamientos se dan porque los colorados eligieron a “Cachito” Salomón, cuando el cartista Arnaldo Franco era el candidato de consenso de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Igualmente, indicó que la crítica del HC también responde a otros elementos de cuestionamiento aparte de la elección de la mesa directiva del Senado. “Creo que hay muchas cosas más”, sostuvo. Además, refirió que “históricamente” siempre existe una tensión entre los colorados cuando son gobierno por la distribución del poder.

El pasado martes, en una breve sesión extraordinaria realizada de forma virtual, la Cámara de Senadores reeligió a “Cachito” Salomón como presidente del Congreso por otro nuevo periodo. Eusebio Ramón Ayala fue el candidato liberal nominado para ser titular de la mesa directiva, pero solo obtuvo 15 votos frente a los 25 que consiguió el senador de Añetete.