Multisectorial exige la destitución de Carlos Pereira del MUVH

Sindulfo Lovera, representante de los manifestantes, indicó que acudieron al sitio representantes de diferentes organizaciones sociales para exigir al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), Carlos Pereira, que se vaya a su casa. “Ya estamos más de la mitad del año y todavía no se ejecutan los recursos de la reactivación económica que el año pasado fueron aprobados. Nunca tuvimos este problema con el programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis)”, expresó.

Los US$ 47 millones fueron aprobados el año pasado y semanas atrás el Ministerio de Hacienda habilitó dichos recursos para que la institución pueda otorgar los subsidios a los beneficiarios con los proyectos de la casa propia, mediante el Fonavis, Ley N° 3637. El programa permite adjudicaciones directas a proyectos gestionados por el Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que contratan a las constructoras para levantar las obras.

Lovera indicó que son conocedores de los procesos del programa y no se explica la demora en las adjudicaciones, que esta situación no se dio en las administraciones de Soledad Núñez ni de Dany Durand. Al ser requerido que tendría relación con la reforma aplicada para un mayor control y transparencia, que aplica nuevas exigencias y documentaciones, dijo que está todo al día. “Hace meses que nos prometen mayor agilidad y no tenemos nada, traemos los documentos que nos piden pero no tenemos resultados”, afirmó.

Cabe recordar que durante la gestión del exministro Durand surgieron serias irregularidades, que hoy son investigadas por la Fiscalía, luego de ser reportada por la Contraloría que habría un daño patrimonial de G. 90.000 millones. Con el objetivo de poner un freno a la falta de control y despilfarro con los recursos públicos, Pereira trabajó en una reforma del programa.

Con las nuevas exigencias, los SAT se dividieron en dos organizaciones, que son la Asociación de SAT y Equipos Técnicas del Paraguay (Asaepy), representada por Carlos Ayala, y la Asociación de SAT del Paraguay (Asosapy), que es un desprendimiento de la primera, dirigida por Carlos Fleitas, y que apoya la gestión de Pereira.

“Sí nos parece que es lento el proceso de adjudicaciones pero entendemos que es parte del proceso de la reforma de transparencia y control que aplica el ministro”, manifestó. Agregó que los integrantes del gremio no apoyan la movilización y que observan que concretan las adjudicaciones de subsidios.

Recordó que los US$ 47 millones fueron aprobados en el Congreso luego de una movilización y que parte de la misma fue sufragada en sus costos por los socios de Asosatpy, lo cual fue comunicado al asesor del presidente Federico González, quien intermedia entre el pedido de la multisectorial y el titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez.

Además, mencionó que al inicio de este Gobierno la institución recibió 104.000 expedientes de solicitudes de casa propia de parte de personas de escasos recursos. “El ministro nos informó que del total de expedientes se verificaron unos 30.000 a modo de asegurarse de que se cumplan las especificaciones técnicas y sociales requeridas”, dijo.