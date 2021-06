Indígenas cambian de planes y seguirán en Asunción

La Policía Nacional movilizó esta mañana tres ómnibus para trasladar hasta San Joaquín, Leandro Oviedo y Caaguazú a los 250 indígenas (de los cuales 100 son niños y adolescentes) debido a las bajas temperaturas a la que están expuestos en la sede del Ferrocarril. Los mismos se trasladaron hasta la capital para solicitar reivindicaciones para sus comunidades.

Primeramente aceptaron el traslado porque dijeron que recibieron promesas de asistencia por parte de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), pero cerca del mediodía, informaron que finalmente permanecerán en Asunción porque a las 16:00 tienen una nueva reunión en el INDI.

“Vinimos desde lejos y el presidente de la República nunca se comprometió con nosotros y no cumplió. No tenemos casa, no tenemos tierra. No nos vamos a ir con las manos vacías. Las autoridades saben dónde y cómo vivimos pero no hacen nada. No tenemos casa, camas, tenemos muchos niños sin abrigos”, manifestó Regina Fernández, una de las indígenas.

“Le molestamos a la gente estando acá pero necesitamos ayuda. El presidente del INDI es responsable de nosotros, de darnos un hogar, porque montes ya no hay. No nos vamos a ir hasta que nos den lo que pedimos”, añadió.

Fernández dijo que hasta el momento, el INDI envió colchones y frazadas pero no fueron suficientes. Piden además materiales para construir casas, además de abrigos y tierras.