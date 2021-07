El Gobierno reduce la inversión en educación

Atendiendo las consecuencias que podría tener la pandemia en el sistema educativo, organizaciones internacionales como Unicef recomendaron a los gobiernos amentar la inversión en educación.

Ayer, durante su informe de gestión el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se ufanó de inversiones en el área educativa, pero el presupuesto previsto por su Gobierno para educación se redujo en casi un 10% en plena pandemia.

Ya el año pasado se recortó -8% al presupuesto del Ministerio de Educación (MEC) para el 2021. Para el 2022 se prevé otro recorte, de -1,19%.

En el informe del Presidente se resalta que hubo transferencia de recursos de gratuidad para gastos de funcionamiento a 8.700 instituciones educativas oficiales, pero no dice que este 2021, el fondo de gratuidad es 28% menos que durante el año 2020. Además, en el primer semestre del 2020 se recortaron estos fondos en un 50% y en el segundo semestre solo se giró “gratuidad” a los colegios que en octubre tuvieron clases presenciales de prueba.

Entretanto, los kits de alimentos de los que se enorgullece Mario Abdo no llegan ni al 45% de los estudiantes matriculados, que son unos 1.200.000 en instituciones educativas públicas, según el MEC. El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, admitió días atrás que la merienda escolar es universal, pero no lo es el almuerzo, que no alcanza. También asumió que no hay presupuesto para aumentar la cantidad de beneficiarios con los kits en capital.

En cuanto a la educación virtual o a distancia, apenas el 17% de las instituciones educativas oficiales tienen fibra óptica y recién ahora lo están “parchando” con mayor inversión en el área. Mientras, apenas el 30% de los alumnos tiene acceso a internet y tecnología. Los demás estudian mediante el WhatsApp o con fotocopias. Empero, recién en junio el MEC comenzó a distribuir cuadernillos de matemáticas y castellano para alumnos del Primer al Sexto Grado.

La burbuja

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (Otep - A), Gabriel Espínola, afirmó que el discurso de ayer, de Mario Abdo Benítez, es ejemplo de que “la gran virtud de la persona que vive en una burbuja, es que asume solo lo que pasa en esa burbuja”. Recordó que la Unesco recomienda una inversión en educación del 7% del producto interno bruto, pero en nuestro país esto está en torno del 3,4%, señaló.

Igualmente afirmó Espínola que la falta de presupuesto se reflejó cuando, a principios de este año, se determinó que las clases sean presenciales, pero en escuelas y colegios no había fondos para insumos de bioseguridad necesarios para cumplir con el protocolo sanitario ante la pandemia del covid-19.

Aseveró el docente que incluso si se vacunan contra esta enfermedad todos los docentes, las clases no podrán volver a desarrollarse en el aula si no hay fondos para garantizar los insumos de bioseguridad y para refacciones en infraestructura que necesitan las instituciones educativas públicas.