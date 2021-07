Familiares de secuestrados exigen resultados al Gobierno de Abdo

Ante el fatal desenlace del secuestro de Jorge Ríos, el joven que el 28 de junio fue capturado por miembros de la banda criminal Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo (ACA-EP) y quien, posteriormente, fue hallado sin vida, familiares de otras víctimas de plagios de las agrupaciones delictivas reiteraron su pedido a las autoridades del cese de la inseguridad.

Insistieron en sus reclamos por resultados en las investigaciones desarrolladas en torno a los secuestros y clamaron por novedades sobre el paradero de sus seres queridos.

Liliana Urbieta, hija del ganadero Félix Urbieta, capturado por el EPP en octubre de 2016, recordó que uno de los delincuentes que participó en el secuestro de su padre, Florenciano Bernal Maíz, también fue parte del plagio de Ríos. Lamentó que el Gobierno siga actuando con tibieza ante la industria del secuestro que se instaló en el país.

“Feliciano Bernal llegó a casa, con Antonio Ramos para secuestrarle a mi papá de su casa. Le llevaron así como le llevaron a Jorgito. Ellos tienen mucho apoyo logístico, no sabemos quiénes, pero tienen apoyo logístico”, comentó.

Resaltó que su familia quiere saber dónde está su papá. “Ojala que Feliciano nos responda eso en un momento dado. No es nada fácil para nosotros nuestro día a día, siempre estamos pendientes, las veinticuatro horas, de alguna información que pueda surgir sobre mi papá”, expresó.

Igualmente, señaló que espera que las autoridades del Estados obtengan resultados positivos, de acuerdo a la situación. “Lo único que queremos es saber la verdad: ¿dónde está papá?”, subrayó.

Hija de Óscar Denis pide información

También habló al respecto, Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, capturado por el EPP el 9 de setiembre de 2020. Mencionó que, desde su perspectiva, no hay interés por parte de las autoridades en frenar la ola de secuestros que afronta el país. “Para nosotros ya es el acabose de todo esto. ¡Y decimos una vez más: basta ya!”, exclamo.

Expresó que su familia se encuentra muy apenada por lo ocurrido con el joven Ríos, asesinado por la banda criminal, y que dicha situación vuelve a resaltar que la seguridad no está siendo prioridad en el país. “Las autoridades no están encarando la situación como debería ser, como desde un principio lo estamos diciendo. La incapacidad del Gobierno de poder llegar a resultados, de poder rescatar a los secuestrados, que podamos tenerlo de nuevo a papá y a otras familias que tengan a su familiar con ellos, no se llegó hasta ahora (sic)”, acotó.

El asesinato Jorge Ríos en manos de los criminales del ACA, generó el repudio generalizado tanto de las ciudadanía como de agrupaciones políticas y asociaciones empresariales. Desde varios sectores expresaron la necesidad de destituir al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y también la disolución de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), ante la falta de resultados.

Actualmente, siguen secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis. Pese a no tener novedades sobre el paradero de los capturados, el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero de la FTC, afirmó que “tienen controlados” a los grupos criminales EPP y ACA-EP, pero que el “control no es total”.

