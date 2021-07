“Si nos quieren apurar para volver, no lo vamos a permitir”, dicen docentes

Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores, expuso los argumentos acerca de su negativa a la idea de retornar a las aulas en la segunda etapa, luego de las vacaciones. Señalan que las escuelas no están en condiciones en lo que respecta a la parte edilicia y que tampoco se cuenta con insumos de bioseguridad.

“Con esto no tenemos garantías de volver en la segunda etapa. Lógicamente no lo vamos a permitir si no hay condiciones. Hablamos de dos elementos fundamentales que son el sistema de bioseguridad que tuvo un recorte de G. 70.000 millones en el presupuesto este año y el de infraestructura que tuvo un recorte de G. 105.000 millones en el presupuesto del 2021. Preferimos que las escuelas estén seguras, que haya sistema de bioseguridad, que se arreglen las aulas. Si nos quieren apurar para volver, no lo vamos a permitir sin las medidas necesarias”, expuso Marecos.

Los docentes salieron al paso de las intenciones del MEC de volver a las aulas para la segunda etapa del año lectivo, luego de que se confirmara la llegada de un lote importante de vacunas anticovid. Para ello, el Ministerio de Salud vacunará a los maestros desde esta segunda etapa de inmunización que empieza este fin de semana.

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, dijo que solamente aguarda la confirmación de la cartera sanitaria para la inoculación del gremio docente, y con ello lograr inmunizar a más 50.000 educadores que aún faltan por vacunarse, considerando que un grupo, de 50 años en adelante, ya recibió la primera dosis debido a que cumplían con el requerimiento de la edad.

Por otro lado, la situación edilicia de las escuelas del país es un tema de reclamo de hace varios años de maestros, alumnos y padres, quienes piden condiciones mínimas para aprender, especialmente en escuelas del interior del país.