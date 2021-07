Tierras del Indert y del Mades son controladas por bandas criminales, advierte Feprinco

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) son propietarias de verdaderos latifundios en Concepción, con más de 500.000 hectáreas, equivalentes a más del 22% del territorio departamental, que fueron expropiadas a costa de nuestros impuestos y que no cumplen con la función para la cual se quitó a sus antiguos propietarios, expresó en su alocución el titular de Feprinco, durante un acto realizado en Concepción.

Remarcó que dichas tierras ahora están siendo ocupadas y controladas por bandas criminales, porque imperan el robo de rollos de madera, el desarrollo de cultivos de marihuana, con pistas de aterrizaje clandestinas que son operadas por el crimen organizado ante la pasiva o cómplice actitud del Gobierno.

“No debemos ni podemos permitir que existan zonas liberadas o territorios reconocidos como tierra de nadie en Paraguay. Si existen es porque nuestras instituciones están fallando. Todos los ciudadanos, y en especial los medios de prensa, debiéramos señalar esto para buscar la mejor solución”.

Macchi habló en el contexto de la misa realizada hoy en la Catedral de Concepción, por Jorge Ríos, quien fuera asesinado por miembros del grupo terrorista ACA; además, las plegarias fueron por el regreso de los secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis y por la paz en el país y la salud del pueblo paraguayo.

“Vinimos para acompañarles y reafirmar nuestro rechazo como sociedad a todo tipo de violencia y nuestro convencimiento de que solo con el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo lograremos el bienestar y la dignidad de nuestras familias”, manifestó.

Sin seguridad no hay inversión

Afirmó que sin seguridad no habrá inversión, desarrollo, trabajo ni bienestar de la población. “Sin seguridad estamos condenados a la miseria, al atraso y al dolor. La violencia destruye la convivencia social, la vida y nuestras familias; además, no es compatible con la forma de vida de los paraguayos, ni con el trabajo ni con la inversión”, advirtió.

“Llegó el momento de reaccionar, es hora que las FF.AA., la Policía Nacional y la FTC, apoyados por jueces y fiscales, resuelvan con éxito la lucha contra el flagelo del EPP y el ACA. Llegó la hora en que los esfuerzos institucionales se focalicen para devolver la tranquilidad al Norte del país, que la Policía proteja a los ciudadanos de bien y capture a los delincuentes, que nos permitan trabajar y vivir en paz con nuestras familias y en armonía con nuestros vecinos en todo el país. También es hora que la Policía, la Secretaría Nacional Antidrogas y todos los organismos competentes para ello, nos saquen de la lista de los países de fácil tránsito y producción de drogas”, manifestó el representante del sector empresarial.

En su largo discurso, Beltrán Macchi indicó igualmente que los fiscales deberán acusar con rigor y los jueces hacer aplicar la ley, impidiendo que los bandidos, los corruptos, los tramposos, los lavadores de dinero, narcotraficantes y estafadores se paseen alegremente por las calles.

En la parte final hizo un llamado a las fuerzas vivas del país, a los empresarios, a las comunidades y a las familias a impedir que el mal triunfe. Necesitamos que el bien se imponga depende de cada uno de nosotros. “No más muertes, no más secuestros, por ineficacia o impericia de funcionarios que no cumplen o no quieren cumplir su deber constitucional de brindar seguridad a la población. Que vuelvan Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, y que sus captores sean juzgados y condenados por sus crímenes”, concluyó.