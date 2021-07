Un fallo con muchas “fallas” y que enciende el debate de urgentes reformas en las Cajas de Jubilaciones

En un foro virtual organizado por la Asociación de Abogados laboralistas, el economista y ex titular del Banco Central Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos detalló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia además de no respetar la rigurosidad de las leyes (de la Carta Orgánica que dispone el esquema actual), pasó por alto parámetros financieros básicos.

En un simple cálculo, el economista demostró que en un esquema individual de aportación que reclaman los marinos, en promedio de 5 años un trabajador con esos niveles salariales cobraría todo lo aportado al IPS durante 30 años, esto considerando tanto el aporte que hace el obrero más el patronal, que se va al fondo de jubilación. Con lo cual no se justifica el reclamo realizado sobre supuesta apropiación de lo aportado por estos trabajadores, expresó.

Hay que mencionar, que el 54% de los aportes que hace al IPS va al fondo de jubilación, mientras que el 39% al fondo de salud, un 6% a gastos administrativos, entre otros. Incluso al tomar solo el aporte realizado por el obrero (9% de su salario) el fondo de jubilación se acabaría en menos de tres años, en proporción al esquema individual que reclaman los marinos, de cobrar el monto del salario por el cual se jubilan.

“Básicamente lo que hizo la Corte es agarrar parte del sistema de solidario y otra parte del individual” acotó.

Sistema necesita ser analizado en profundidad

En su disertación, el abogado Diego Zavala mencionó que el sistema de reparto hoy está en tela de juicio y que este fallo vino a poner el dedo en la llaga sobre un esquema de jubilaciones que amerita ser analizado a profundidad y sobre todo controlado.

En cuanto a las conclusiones refirió que la Corte hace referencia al principio de la equivalencia de los aportes y el derecho de propiedad. “Es decir, si aporté 1.000, pero recibo menos, alguien se está quedando con mi aporte”, es lo que menciona la resolución judicial, detalló Zavala.

Sin embargo, en su resolución la Corte no consideró los cálculos financieros en función a los aportes en el tiempo de estos jubilados, ni tampoco el impacto que esto podría tener en esquema la sostenibilidad del esquema. Uno de los pilares fundamentales de todo fondo de jubilación.

“Hoy no existe autoridad que controles el funcionamiento de las cajas, todas están andando por su cabeza, por su cuenta y no existe una autoridad hoy que ponga orden. Esta situación (del fallo) nos está obligando a revisar el esquema, de hacer los cambios necesarios y es más que evidente que la Corte no es la adecuada para hacerlo, esto se debe impulsar desde el Congreso, con reformas legales, empezando con la supervisión”, expresó Zavala.

Todos pagaremos las consecuencias

Los expositores coincidieron en que estamos a tiempo de corregir las inequidades del esquema antes de que el impacto económico sea aún más severo. Recordaron igualmente que actualmente, el desfasaje en la Caja Fiscal nos cuesta de US$ 150 millones al año y que esto va ir en aumento, afectando el bolsillo de los contribuyentes y básicamente este fallo se viene a sumar entre los muchos problemas que ya se vienen arrastrando.

Reunión con la Corte hoy

Cabe señalar que para hoy jueves 7 de julio quedó marcada la reunión de la mesa técnica conformada por representantes de las Cajas de Jubilaciones y el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (Mtess) con el presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel a fin de analizar los efectos del polémico fallo y las salidas para frenar el golpazo a las jubilaciones.

