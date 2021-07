Errores frecuentes que debemos evitar en la mesa

* Pedir lo más caro de la carta: no hace falta, debes pedir lo que comes siempre y lo que pedirías si pagaras vos solo la cuenta sin que te inviten.

* Ser el primero en empezar a comer porque tenés mucha hambre: debes esperar al anfitrión.

* Equivocarse de plato para el pan y dejar a alguien sin plato: recuerda que el plato del pan es el de la izquierda. ¡OJO!

* Abrir el pan como si fuera el sándwich del desayuno: parte un pequeño pedazo de pan con tus dedos, usa el cuchillo para la mantequilla y colocale un poco a ese pedazo. Coloca la manteca, la misma debe ser cortada antes en pedacitos, los mismos que uno a uno deberán ser untados en el pan, y no todo de golpe.

* Confundirte de cubiertos: los cubiertos se usan de afuera hacia adentro.

* Cortar la carne en pedacitos o mezclar todo el plato y empezar a comer: eso podías hacer de niño, no en una cena de negocios.

* Masticar con la boca abierta: ciérrala, nadie quiere ver lo que tienes dentro.

* Hablar con la boca llena: no hables cuando tengas comida en la boca.

* Hacer ruidos al comer: evita absorber, soplar o hacer crujidos.

* Probar del plato ajeno: controla tu ansiedad.

* Salpicarte la ropa: tu ropa debe estar igual de limpia al finalizar la cena que cuando empezaste.

* Gritar para que te escuchen: mantén el volumen de voz adecuado para que sólo te escuchen las personas de tu mesa y no molestes a los de otras mesas.

* Comer directamente de la fuente que es para compartir entre todos: Siempre el plato para compartir lo colocan con cucharas para servirse cada uno en su plato. Respeta a los demás, es probable que a alguien no le gusta comer babeado por un extraño y deje de comer por tu culpa.

* Conversar con los cubiertos en la mano y moviendo las manos: Deja los cubiertos en el plato.

* Mascar el hielo que quedó en tu vaso o peor aún chuparlo y devolverlo al vaso: Si tenes manías, hazlo en privado.

* Comer con la mano: Si te ponen cubiertos son para usarlos, esas suculentas papas fritas son para hincar con el tenedor y no con tus deditos.

* Poner los codos en la mesa durante la cena: de acuerdo a la etiqueta occidental puedes poner los codos cuando acaben de comer y la mesa ya se encuentre limpia.

* Usar palito de dientes (escarbadientes) o intentar sacarse la comida entre los dientes mientras estás sentado en la mesa: si algún resto se queda atrapado entre tus dientes anda al baño a solucionarlo, no en la mesa.

* Usar la servilleta como babero: La servilleta se coloca sobre las piernas, no cómo un babero.

* Encorvarse para comer: Siéntate derecho, no te encorves, desparrames o te apoyes solo en dos patas de la silla.

* Pedir lo que dejaste “para llevar”: ¡No!

* Tu brazo cruzando el plato de la otra persona para alcanzar “la sal”: según la etiqueta occidental, la sal y la pimienta deben ser pasadas a la vez. Debes de pedir a quien se encuentre más cerca que te pase.

* Técnicamente la comida debería pasar alrededor de la mesa en el sentido del reloj o hacia la derecha: pero el sentido común juega un rol importante dado que si hay alguien sentado a pocos lugares del tuyo (hacia tu derecha) esta persona puede pasarlo hacia su izquierda en lugar de enviarlo a través del lado derecho. En general, lo importante es cuando varios platos son pasados al mismo momento deben ir en la misma dirección.

* Dejar el celular en la mesa o mensajear, poner la billetera o papeles sueltos sobre la mesa: Todos los accesorios (billetera, cartera, llaves, lentes, etc) deben ser guardados durante el almuerzo o cena hasta que la mesa quede limpia.

* Colocar los platos sucios uno encima del otro: está bien ser proactivo pero dejá que el mozo limpie la mesa como considere conveniente.

* Pedir un trago que tenga frutas y buscar la fruta para mascarla mientras bebes el trago: Puedes comer la fruta pero al finalizar el trago, no durante.

* Pedir té o café y usar la cucharita del azúcar para mover tu taza y volverla a meter al azucarero: El azucarero viene con una cucharita que es exclusiva para colocar azúcar en tu taza, no para que muevas, pruebes y la devuelvas al azucarero.

* Pedir platos para compartir sin consultar a los demás sus preferencias: Si eres el anfitrión siempre debes preguntar a tus invitados si tienen preferencia por algún plato en particular.

“Siempre es bueno aprender y más esas personas que creen que jamas necesitarán, hoy en día se utiliza este método incluso para entrevistas de trabajos, es bueno aprender siempre un poco más” expresó Simone

Tapabocas en el restaurante

Schuster relató que algo que siempre le consultan es donde guardar el tapabocas cuando uno/a va a un restaurante a lo que ella responde: “Siempre llevo dos tapabocas, al restaurante llego con el tapabocas, me siento delicadamente en la mesa que me asignan y me lo quito, seguidamente lo guardo en una bolsita y la guardo en mi cartera, luego al retirarme me pongo el otro, es extremadamente desagradable ver el tapabocas sobre la mesa como así también el celular, cada cosa en su lugar” manifestó.

Compartir la mesa en tiempos de coronavirus

* Es ideal reducir la cantidad de personas y de residencias: el primer tip es hacer una reunión con menos personas posibles y si es posible que sean todos viviendo en la misma casa.

* Personas nucleares, no grandes encuentros familiares: con más de 10 personas.

* No tener en cuenta solo la cantidad de personas: sino también a la mezcla del número de personas de diferentes familias que se reúnen.

* En caso de reunión preferible hacerlo en lugares al aire libre: ventilado, donde las partículas del virus se van a disipar fácilmente, si la única opción es un departamento entonces dejar todo abierto para que pueda airearse.

* Reducir el tiempo del encuentro: es otra de las recomendaciones ya que el riesgo aumenta con más tiempo de exposición.

* Tapabocas y distanciamiento: siempre que sea posible, principalmente para quien no vive en la misma casa.