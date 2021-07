La primera vez fue un show, dice hombre del video viral en el vacunatorio Rubén Dumot

El video viral más llamativo del fin de semana muestra un dudoso proceder durante la vacunación en el autovac y minutos más tarde, justo antes de retirarse del recinto, la misma enfermera, Lic. Bernardina Riquelme, quien le había vacunado, le solicita revisar el video ‘rápido, rápido’ porque aparentemente y en palabras de la profesional “parece que no cargué mi jeringa”.

Rojas llegó hasta el vacunatorio Rubén Dumot el sábado a las 16 horas. Según nos cuenta el recinto estaba prácticamente vacío y accedió a la inoculación en cuestión de un par de minutos. “Rápido fue todo, en total el video tiene 3 minutos y medio. Ella o ellos se percatan de que estoy filmando y enseguida viene (ella) y me solicita ver el video porque aparentemente no me aplicó nada. Ahí saco el video y -esto no está filmado-, pero enseguida me doy cuenta y le digo: ´No me aplicaste nada”, dijo Jorge Coco Rojas a #TalComoEs de la 98.5 ABC FM.

¿Vacunado sí o no?

Sobre la polémica de si la jeringa estaba vacía o cargada, Jorge cuenta que revisó el video junto a varias personas antes de publicarlo. “El émbolo estaba totalmente abajo, lo vi con un amigo detenidamente. Este amigo me muestra cuadro por cuadro y ahí se nota que no había nada en la jeringa. Al mirar el video ya nos dimos cuenta de que no era un caso de doble aplicación o de aire en la jeringa. Fue un show de pinchar, sacar, ponerme el algodón y en la segunda vez sí ya hacer el trabajo de aplicarme”, dijo el afectado.

La vacunadora también le expresa que por la cantidad de gente en el vacunatorio se produce esta confusión con la carga de jeringas. “No había tanta gente como para estar sobrecargados, yo estaba solo, no sé si ahí entre ellos advierten que yo estaba filmando. Ella se acerca primeramente, luego se aleja y después ya viene y golpea mi ventana”, contó Rojas.

El afectado no cree que haya sido una confusión simplemente y al percatarse de que estaba filmando el procedimiento, eso bastó para que quieran resarcir la situación. “Yo ya me estaba retirando, así que si ella no se acercaba y me decía de su error yo no me iba a enterar y me iba tranquilo pensando que me vacuné. Compartí esto para que todos estemos atentos, esto es algo programado con ellos. Hay una rosca, la verdad que no sé, el tema es prestar atención e ir a vacunarse”.

Versión oficial

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, se refirió al tema en un medio local y dijo que los errores pueden haber, mas nunca serán voluntarios, además su percepción es totalmente contraria a la del afectado. Para el alto funcionario la enfermera presiona el émbolo de la jeringa y le suministra una dosis. Sobre esta explicación, Coco Rojas dice: “Escuché también que puede haber errores, pero con esto no puede haber errores y si están sobrepasados que contraten más gente, aunque como te digo, el vacunatorio estaba vacío”.

Además critica la disposición poco clara en la que estaban apostadas las mesas donde se trabaja en el fraccionamiento de las dosis. “Están de espaldas, hay una mesa ahí y ahí preparan todo, es más, en el video se muestra cómo ella viene, me muestra y vuelve a la mesa y yo con todo el nerviosismo le digo ´Dale dale aplicame, no jodas con esto’”, contó Rojas.

Nadie del MSP habló con Coco

Hasta hoy, ni la licenciada que le aplicó la dosis, ni autoridades del ministerio se comunicaron con él para intentar una aclaración del caso ocurrido en sábado pasado.

Ojalá esta experiencia para nada grata por la que pasó este compatriota sea investigada, además sirva para un toque de alerta a las autoridades del PAI y el MSPBS a fin de redoblar esfuerzos en la transparencia durante las vacunaciones masivas. Porque como decía mi abuela “no solo hay que ser, también parecer”.