Hasta ahora no existen combinaciones de vacunas anticovid aprobadas científicamente

Debido a las especulaciones que surgieron con respecto a la posibilidad de “cruzar” vacunas e inmunizar con otra marca a la gente que se aplicó la Sputnik, pues este biológico no está llegando a nuestro país, la doctora Graciela Russomando, investigadora del Conacyt, señaló que hasta la fecha no hay combinaciones aprobadas científicamente, pues se deben tener en cuenta factores como el tiempo entre la primera y la segunda dosis.

Agregó que tampoco está aprobada la aplicación de las tres dosis, tema del que se ha hablado bastante en el caso de la Pfizer.

La experta recomendó seguir pautas que han sido probadas con evidencias suficientes, de manera a, eventualmente, determinar que las vacunas combinadas no produzcan efectos secundarios.

Hasta ahora, recordó, se llegaron a cruzar las vacunas AstraZeneca y Pfizer, pero “fue por una urgencia en toda Europa”.

Están estudiando la posibilidad

Contó que hay ensayos que se están realizando, buscando combinaciones de biológicos que funcionen. Así también, advirtió que reaplicarse dosis en forma repetida no está bien. Esto lo dijo a raíz de que hubo casos en los que personas se aplicaron otras vacunas anteriormente y luego volvieron a aplicarse, por ejemplo, la Pfizer, para “asegurarse”, de tener las dos dosis.

Estudios de antígenos no determinan inmunidad

Por otro lado, advirtió que los laboratorios que están haciendo estudios de antígenos, supuestamente para determinar cuántos anticuerpos tienen las personas luego de vacunarse, en realidad no tienen forma de determinar con esos resultados si la persona tiene más inmunidad o no.

“Los laboratorios no pueden decir qué significa tener pocos o muchos anticuerpos posvacunación, nadie lo sabe, eso no es una ciencia demostrada. La inmunidad de defensa contra futuras infecciones y hospitalizaciones está basada en la inmunidad adquirida, inmunidad de memoria, de mural con linfocitos B. No hay un test que diga ‘vos tenés mejor inmunidad que yo’”, aclaró la profesional.

Criticó “antiética”, de laboratorios

“Pido a los laboratorios que tengan la delicadeza de dejar un escrito bien claro que digan que su resultado no es directamente proporcional a la inmunidad que ha adquirido la persona con la vacuna. Tendrían que entregarle ese documento antes a la persona que se va a hacer ese test. Esa es la parte antiética de los laboratorios”, criticó la investigadora.

Por otro lado, aclaró que el famoso test rápido de covid-19 no se hace en personas asintomáticas, porque “una persona asintomática que salga negativa no significa que no esté infectada, sino que su carga viral no es tan alta, y aun así puede estar infectada”

“Tienen que preguntar (los laboratorios) antes de hacer el test si son sintomáticos”, recomendó la doctora Russomando.

Hay “convergencia viral”, entre variantes

En otro orden, la facultativa aclaró que las cuatro variantes del coronavirus que existen hasta ahora tienen convergencia viral, y no han despertado mutaciones letales para el hombre. “Siempre están más o menos en las mismas constelaciones, en las mismas variantes”. Este virus hasta ahora no ha hecho una evolución para adquirir otro tipo de mutaciones, todavía mutan más o menos los mismos ciclos, porque todavía funciona la vacuna”, aclaró la experta.

Al ser consultada sobre si los que ya se enfermaron de covid-19 tendrían alguna inmunidad ante la variante delta, expresó que “podríamos tener”. “No puedo ser absoluta, hablo de una estimación altamente probable de que no sea devastante para Latinoamérica, porque nadie sufrió la variante p1 como sufrió América del Sur, así que estimo que la variante delta no tendría por qué generar un caos”, opinó la científica.

