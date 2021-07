Garantizan la llegada de otro gran cargamento de vacunas de Pfizer

Las 500.000 dosis de Pfizer que estaban reservadas para la aplicación de las segundas dosis fueron liberadas para ampliar la franja etaria esta semana e iniciar la inmunización de mayores de 18 años, en adelante. Ante ello, el viceministro de Atención Integral de la Salud aseguró que solo pudieron tomar esa decisión porque la llegada de otro gran lote está asegurada.

“Se utiliza lo que se tenía guardado porque el Presidente nos aseguró, nos garantizó la llegada de más vacunas. No hubiésemos hecho esto si no teníamos aseguradas las segundas dosis, porque la particularidad de esta plataforma es que ya en 21 días se necesita la segunda dosis”, detalló en contacto con ABC.

El gran lote prometido tendrá que ser de la plataforma Pfizer, pues esa la marca que está siendo aplicada en las primeras dosis. Además, para poder completar la cantidad de inmunizados, el cargamento tendrá que tener al menos un millón de unidades.

Segundas dosis de otras plataformas

Por su parte, el Dr. Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), aseguró que también están garantizadas las vacunas para la segunda dosis de la AstraZeneca.

“Tenemos los días establecidos para evitar dosis perdidas, una vez abiertos los frascos. En muchas de las libretas figuran fechas con el intervalo de 8 semanas y hoy estamos haciendo con 12 semanas de intervalo, lo cual creó la confusión”, destacó.

Explicó además que todas las segundas dosis serán aplicadas entre sábado y domingo, al menos hasta que acabe el mes de julio, y no importa si pasan uno o dos días después de la fecha fijada. El Ministerio de Salud cada semana lanza un calendario actualizado, con las fechas en las cuales las personas recibieron la primera dosis y cuándo les toca la segunda, las autoridades de Salud piden estar pendientes.

En cuanto a la segunda dosis de Sputnik V, Castro indicó que el grupo que ya se inmunizó con esta vacuna debe acudir aproximadamente el 18 de agosto para recibir el segundo componente, por lo cual todavía hay tiempo para recibir otro cargamento.

A pesar de ello, destacó que el Ministerio de Salud sigue analizando la posibilidad de “intercambiabilidad”, es decir de mezclarla con otra marca cuya efectividad conjunta ya esté probada por los científicos.

Solo de 12 años cumplidos en adelante

Por otra parte, explicó que el día “A”, el viernes 23 de julio, solo podrán inmunizarse quienes tengan 12 años cumplidos o más, con patologías de base. Explicó que ello se da porque los biológicos solo fueron probados para dicho rango etario, no para menores.

Así también, recalcó que los menores deberán llevar sus certificados médicos firmados por pediatras que confirmen la patología de base que los haga más vulnerables al COVID-19.

También adelantó que mañana o jueves, a más tardar, darán a conocer el listado de vacunatorios que estarán habilitados para esa franja etaria. En ese contexto, explicó que en cada puesto estarán disponibles funcionarios de varias instituciones, para facilitar la gestión de tutoría o de certificado, siempre y cuando se presenten todos los estudios respaldatorios.

Cabe recordar que hoy acuden a los vacunatorios las personas con enfermedades de base de 18 a 34 años que no hayan podido ir en las fechas anteriores. En los vacunatorios no se están expidiendo certificados y no se tienen en cuenta los números de documentos de identidad.

Mañana, se abre la etapa de inmunización de mayores de 20 años cumplidos en adelante, siguiendo ya un calendario que dependerá de la terminación de los números de cédula, que arrancará con los de 0 y 1 y luego irá avanzando de la misma manera, con dos cifras por día.

El viernes 23 de julio será el “Día A”, exclusivo para los menores de 12 a 17 años con patologías de base y el fin de semana volverá a ser exclusivo de segundas dosis. Mientras que el jueves 29 y viernes 30 serán jornadas para todos los “rezagados”.

