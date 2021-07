Pese a largas horas de espera, la algarabía se apodera de la juventud en el ex-Aratirí

Algunas personas de 20 a 34 años, en su mayoría jóvenes, aguardaron por más de 10 horas para poder recibir la dosis antiCOVID en el vacunatorio del autódromo Rubén Dumot, exAratirí, según el reporte del periodista Sergio Resquín.

Eva Arrúa comentó que junto a su amiga aguardaron más de 13 horas para poder inmunizarse contra el COVID-19 en el exAratirí. Sin embargo, celebró que finalmente pudo vacunarse. “Ayer, desde las 21:00 estábamos esperando en las largas colas. Valió la espera”, festejó.

Lea más: Vacunatorio del ex-Aratirí sigue con afluencia importante

#VacunatePy 📍Autódromo Rubén Dumot



🤩10 horas de espera y prevalece la euforia.



🥳En el megavacunatorio ex-Aratirí se vive la fiesta de la juventud en la espera de la vacuna de la libertad.#MóvilABC - @Sresquin



#ABCTVPy 🔗https://t.co/ZvwJlbNOyV pic.twitter.com/2UCoebqtKQ — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 22, 2021

El ambiente festivo y de complacencia tras recibir la dosis antiCOVID se replicó en varios jóvenes, quienes acudieron en grupos para recibir la dosis. La larga espera no fue un problema para algunos, ya que compartieron viendo películas y realizando otras actividades para distraerse según comentaron.

Lea más: ¿Colapsó Aratirí?, reportan espera prolongada de más de 6 horas para vacunación anticovid

“Escuchamos músicas, vimos películas y dibujitos. Nos turnamos para manejar mientras el otro dormía, igual que un viaje”, comentó una de las jóvenes, que estuvo aguardando desde las 01:00.

Pese a que desde hace casi 10 horas estaba aguardando, un grupo de personas, en un ambiente festivo con música, estaban esperando su turno con estusiasmo en la fila de vehículos. “Estamos demasiado felices y contentos. Aratirí es un sentimiento que no para. Unas 9 horas esperamos”, indicaron.

Algunos también brindaron recomendaciones para las personas que quieran acudir al autódromo Rubén Dumot, como cargar las baterías de sus celulares, llevar mucha agua y ser pacientes, entre otras, ante una larga espera. “Traigan tereré, agua, algunas cosas para comer y mucha pila. Tanque lleno también, controlen bien sus vehículos”, señaló un joven.

Lea más: Pese a colapso, destacan récord en el ex-Aratirí: más de 16.000 vacunados ayer

Así también, instaron a los demás jóvenes a acudir a los vacunatorios para inmunizarse contra el nuevo coronavirus. “Que se vacunen, hay que aprovechar. Este tiempo realmente no es perdido, es un tiempo que vale la pena invertirlo no solamente por nosotros, sino también por aquellas personas que no pudieron llegar a este momento”, sostuvo Eva.

Afluencia importante en el Rubén Dumot

Este vacunatorio sigue con una importante afluencia de personas, atendiendo que es el único local que no tiene en cuenta la terminación del número de cédula. En la madruga se reportaron quejas debido a la desorganización en la zona, que –al parecer- ya se va solucionando con el transcurso de la mañana.

Ayer se alcanzó un nuevo récord en cuanto a cantidad de inmunizados en una sola jornada en el Rubén Dumot, ya que se logró vacunar en la jornada de miércoles a unas 16.000 personas.

Lea más: “Semáforo de vacunatorios” ya funciona: conozca el flujo de locales

Las personas que quieran inmunizarse contra el COVID-19 deben estar inscriptas previamente en el registro del Ministeriod de Salud denominado “Vacunate”. Los que no quieran asistir al vacunatorio del autódromo deben regirse por la terminación del número de cédula habilitado para hoy: 2 y 3.