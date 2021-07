Diputado dice que no pueden actuar de oficio para sancionar a González

González ayer nuevamente estuvo en el ojo de la tormenta luego de que calificara a sus detractores como “putitas con escapulario”. Durante el espacio de oradores en la sesión de Diputados la oposición responsabilizó a la ANR de ser partícipe de la deuda ilegal de Itaipú.

Lea más: Diputado González calificó de “putita con escapulario” a su colega por cuestionar a la ANR

El diputado Maidana mencionó que primero se debe presentar una denuncia para que la comisión tome intervención. Añadió que si bien tienen competencia no pueden actuar de oficio para juzgar a su colega.

El diputado calificó de desacertadas las expresiones de su colega. Añadió que no es la primera vez que se escucha la frase. Sin embargo, dijo que no pueden considerar un error ya que no cabe decirlo en la Cámara de Diputados. Luego manifestó que cuando lo dice un colorado se rasgan las vestiduras, pero cuando lo dicen los opositores lo tomamos como un gesto de rebeldía, indicó.

El artículo 39 del Código de Ética de la Cámara de Diputados menciona que las sanciones por inconducta que lesionen la ética parlamentaria podrán tomarse por mayoría de dos tercios, conforme al Artículo 190 de la Constitución Nacional, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Lea más: “P... con escapulario”: Presentarán proyecto de ley contra la violencia política hacia las mujeres

El artículo 40 sobre los plazos señala que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá expedirse sobre las denuncias presentadas en un período no superior a 15 días hábiles contabilizados a partir de la presentación de la denuncia.

Mientras que en el artículo 41 del Código se establece que las denuncias podrán presentarse oralmente o por escrito y en todos los casos se deberá levantar un acta en la que se incorpore la identidad del denunciante.

En la sesión del miércoles, una de las intervenciones más fuertes la hizo la diputada Celeste Amarilla (ANR). Pidió al presidente de los colorados, Pedro Alliana (ANR, HC) que investiguen hasta las últimas consecuencias, y que incluso si es necesario vayan presos los herederos de quienes se beneficiaron con el entreguismo en Itaipú. Su intervención culminó con la frase viral en redes sociales: “ANR Nunca Mas”.

Esto motivó la inmediata reacción del diputado González quien dijo: “Aborrezco a quienes con tanto odio y tantas mentiras quieren envenenar a todos los paraguayos (…) Aborrezco a las putitas con escapularios; sin embargo, respeto a las putitas que revolean su cartera”, indicó.

Lea más: Diputado González, defensor de la “soberanía de las binacionales” y especialista en ubicar a su familia con jugosos salarios

Las expresiones del diputado generaron el repudio generalizado de las diputadas, incluso de su líder de bancada, Jazmín Narváez (ANR, Añetete) quien cuestionó las expresiones de su colega. Asimismo, lo hicieron otras diputadas coloradas como la investigada Rocío Abed (ANR, HC) y la diputada Cristina Villalba (ANR, HC) conocida como “La Madrina”.

Esta no es la primera vez que el diputado ofende a sus colegas. El 10 de abril del 2019 el diputado se molestó con la diputada Kattya González (PEN) porque con guitarra en mano se puso a cantar en la sala de sesiones en protesta porque la sesión de Diputados no iniciaba.

El diputado cordillerano cuestionó a su colega y dijo que a algunos les produce eyaculación precoz encontrarse ante la cámara o un micrófono y a otra le produce una sensación multiorgásmica ver los flashes (...). Estas expresiones en ese entonces fueron aplaudidas por la diputada Rocío Abed de Zacarías, quien ayer ya en su carácter de presidenta de la comisión de Equidad y Género repudió las expresiones de su colega.

Lea más: Diputado González, defensor de la “soberanía de las binacionales” y especialista en ubicar a su familia con jugosos salarios