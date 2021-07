Pescadores de Remanso insisten en pago de subsidio por afectación de refulado

Miguel Centurión, del Sindicato de Pescadores Profesionales del Río Paraguay, señaló que la actividad laboral de su gremio quedó bastante perjudicada en zona de la isla San Francisco, Remanso, por los trabajos de refulado que lleva a cabo la firma Signature Refulado SRL o Vimérica SA. “La empresa no cumple con nosotros. Nos dejaron sin trabajo”, expresó.

Según comentó, con los trabajos de refulado de la firma se aumentó la profundidad de la “canchada” donde extraían los peces, por lo que desde hace dos años no pueden realizar su actividad en la zona. “Sacaron una gran cantidad de arena de la canchada. Se quedó profundo, con 16 metros de profundidad, antes tenía 3 a 4 metros. Hace dos años que ya no podemos trabajar ahí”, sostuvo.

“Están haciendo pozos, ya no se puede pescar con la red. Ponés el espinel y ya no caen los peces por el ruido que hacen. Es desesperante, ya no tenemos cómo mantener a nuestra familia”, refirió Inocencia Almada, pescadora de la zona.

Asimismo, Centurión mencionó que están desesperados porque no pueden ir a otras “canchadas” habilitadas por las instituciones ambientales, atendiendo a que ya están siendo explotadas por otros gremios de pescadores de la zona. “En Confuso tenemos otra canchada, pero se juntan todos los pescadores de otros grupos”, lamentó.

Ante esa situación, señaló que están solicitando un subsidio a la empresa para poder subsistir. No quiso precisar el monto exigido para cada pescador, pero indicó que sus representantes legales ya hicieron llegar la petición a la firma.

Además, el pescador exige una retribución por daños y perjuicios, considerando que -según indicó- “de por vida ya perdemos esta canchada, ya no vamos a pescar en esa zona”.

Detalló que 217 miembros del sindicato son los perjudicados por las tareas de refulado que lleva a cabo la empresa Vimérica SA. Esta firma realiza los trabajos en el marco de la construcción del megacomplejo San Francisco.

Firma no pagará subsidio monetario

En septiembre del año pasado, la firma Vimérica SA convocó a los pescadores de las “canchadas” perjudicadas por las obras para anunciarles que habría un resarcimiento, pero no monetario. Según habían informado, cada pescador había solicitado un subsidio de G. 80.000.000, lo cual fue rechazado por la empresa.

Este jueves 29 de julio, la empresa emitió un comunicado en el que lamentan el retorno de las manifestaciones por parte de los pesacadores.

Según indicaron desde la firma, desde un principio Vimérica SA intentó llegar a un acuerdo con las asociaciones de pescadores de la zona, obteniendo un pacto con 5 de los 7 gremios y beneficiando –de esta manera- a 156 trabajadores de la pesca.

No obstante, la firma no logró un acuerdo con el Sindicato de Pescadores Profesionales del Rio Paraguay, cuyos miembros son los que están manifestándose en zona de los trabajos de refulado.

Conforme a lo argumentado, Vimérica SA solicitó a los pescadores presentar una declaración jurada en la que confirman que solamente se dedican al rubro de la pesca, como parte de un eventual acuerdo. Sin embargo, se constató que 105 miembros de dicho gremio entregaron el documento con contenido falso, ya que muchos figuraban como funcionarios municipales, transportistas, peluqueros, etc.

En ese sentido, la empresa informó que iniciaron un proceso penal contra los miembros que presentaron las declaraciones juradas con contenido falso.

Vimerica SA, finalmente, puso nuevamente a consideración del Sindicato “retomar el diálogo pacífico y que las personas con declaración falsa puedan retirarse por su propia voluntad”. Afirman que mediante ello “se puedan resolver las diferencias y llegar a un acuerdo con los pescadores auténticos tal como se llegó con las otras 5 asociaciones de pescadores”.